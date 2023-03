“Napoli, arriva il nuovo colpo”, annuncio che fa sognare i nerazzurri

“Al Napoli arriverà presto un nuovo talento”: l’annuncio fa sognare i tifosi partenopei, che sperano di aprire un ciclo.

Nessuno lo dice, ma tutti lo sperano. A Napoli i tifosi credono fortemente in un titolo che al momento la squadra di Spalletti meriterebbe senza alcun dubbio.

Il tecnico, con Giuntoli e De Laurentiis, ha contribuito in maniera netta a costruire una squadra forte, convinta dei propri mezzi e indubbiamente superiore al resto delle formazioni di Serie A. Una sorta di macchina perfetta che vince e diverte, e di certo non mira solo a trionfare il campionato. Anche in Champions i partenopei possono fare strada e del resto lo hanno dimostrando superando club di gran livello. Diventa quindi lecito credere che questa meravigliosa creatura vada difesa, non solo blindando i gioielli già nel mirino di tante società, ma anche cercando sul mercato i nuovi Kim, Osimhen e Kvara.

Giuntoli lo sa bene e si muove, valuta nuovi innesti ed ha già in serbo alcuni colpi, come sempre da chiudere senza accendere i riflettori sulle trattative in corso. C’è un calciatore su tutti che sarebbe pronto a raggiungere Napoli, e arrivano conferme importanti su una mossa già pronta da parte di De Laurentiis, deciso a rilanciare e a non accontentarsi della grande squadra costruita.

“Napoli, colpo pronto”

Ulisses Jorge, agente di Eder Militao, è stato intervistato ai microfoni di TvPlay. Non c’è il centrale del Real Madrid nel mirino del Napoli, e il procuratore ha confermato che il suo assistito fu cercato in passato dalla Juve ma resterà a lungo in Spagna. C’è però un passaggio che farà di certo felici i tifosi partenopei, perché Ulisses Jorge ha confermato una trattativa per garantire a Spalletti quello che è stato definito “un nuovo crack”.

“Ho grande rispetto per la Serie A – ha ammesso l’agente –, ho grandissimi rapporti con la Juventus, e stimo molto il Napoli e la Lazio perché conosco anche molto bene Tare. Posso dire che nel vostro campionato vedrete ben presto un nuovo crack”.

Niente nomi ma alcune indicazioni ben precise. “Vitao? No, non si tratta di lui, ma posso dire che un calciatore arriverà al Napoli”. Stuzzicato sul nome, Ulisses Jorge non si è sbilanciato ma ha dato alcune indicazioni. “Posso solo dire che non si tratta di un difensore centrale”. Insomma, il Napoli si muove e mette nel mirino nuovi calciatori con due concetti chiari. Il primo è vincere subito, il secondo è provare ad aprire un ciclo.