Rinnovi Calhanoglu e Bastoni, Marotta gela l’Inter

Beppe Marotta ha analizzato i prossimi passi del club: i nerazzurri dovranno fare i conti con due rinnovi molto complicati e non solo.

“Lavoriamo per fare una squadra competitiva”. Beppe Marotta ha rassicurato tutti, ha chiarito che l’Inter vuole lottare per i traguardi più importanti, ma anche trovato il modo per chiarire quelle che sono le difficoltà in questa fase.

Dopo aver parlato di Inzaghi, sottolineando che il tecnico deve fare qualcosa di più, è arrivato un commento sulle prossime operazioni di mercato, assolutamente non semplici. In casa Inter brucia ancora il passaggio di Skriniar al Psg, ma i problemi arrivano da una lunga lista di situazioni ancora da risolvere, e soprattutto dai rinnovi di Calhanoglu e Bastoni. A Viale della Liberazione fanno quindi i conti con una serie di pezzi di un puzzle da incastrare alla perfezione, ma la sensazione è che qualche rinuncia andrà fatta, e proprio Marotta ha ribadito che “saranno prese alcune decisioni”.

Marotta e i dossier sul tavolo: le 10 situazioni da gestire

L’Inter si trova con 10 calciatori che potenzialmente potrebbero lasciare la squadra. Ci sarà infatti da valutare attentamente come evolveranno le vicende di Lukaku, che tornerà a Chelsea in attesa di nuove valutazioni, e anche di Bellanova e Acerbi, entrambi in prestito con diritto di riscatto.

C’è poi la situazione di Gagliardini che ha già chiarito pubblicamente di voler giocare di più, mentre si attendono risposte da Handanovic e Cordaz. Marotta valuterà inoltre la posizione di Dalbert, e ancora quella di D’Ambrosio, mentre per De Vrij si cerca un nuovo accordo, al solo fine di evitare di ricostruire totalmente un reparto che perde già Skriniar.

Saranno settimane di grande lavoro quindi, anche sul fronte dei rinnovi di Bastoni e Calhanoglu. La sensazione è che entrambi abbiano voglia di restare in nerazzurro, ma serve la formula giusta e di certo dovranno essere presentate offerte convincenti per due titolari inamovibili che hanno mercato e che potrebbero incassare qualche offerta di quelle interessanti. Marotta ha dichiarato che alcune decisioni dovranno essere prese, e di certo l’Inter riflette. La sensazione è che fra Dumfries, Correa e Gosens, potrebbe configurarsi una cessione importante in grado di mettere al posto giusto alcune situazioni. Si tratterebbe di una rinuncia importante, ma i tifosi hanno fiducia in Marotta, che ora non può più perdere tempo.