Sarri fa la sua richiesta sul mercato: Lotito spalle al muro

Le parole di Sarri sono chiarissime: Lotito ora dovrà dare risposta alle indicazioni del suo tecnico sul mercato.

Maurizio Sarri non può più attendere. Le sue parole dopo l’amaro ko in Coppa sono un segnale che dà forza a quelli già visti in campo.

Sono troppi gli stop di Immobile in questa stagione, e una Lazio che a lunghi tratti ha convinto e divertito, rischia di non riuscire più a gestire la mancanza di un’alternativa valida. Il tecnico, a conti fatti, le ha provate tutte. Da Felipe Anderson a Pedro sono state molte le soluzioni messe in campo, e spesso la Lazio è riuscita a gestire la mancanza di un centravanti di riserva grazie al sacrificio di alcuni calciatori in un ruolo a loro non congeniale.

Resta però un problema tattico non da poco. Sarri fa degli inserimenti dei centrocampisti e della manovra la chiave del suo calcio, indubbiamente divertente e spesso vincente. Sostituire il centravanti però è un compito delicato, perché priva l’allenatore di ricambi negli altri ruoli, e soprattutto lo costringe a rimodulare la sua squadra perdendo profondità. In assenza di risposte da parte della società, il tecnico ha risposto in maniera schietta alle domande dopo la sconfitta in Europa, lanciando messaggi a Lotito.

Sarri non può più attendere: la palla passa a Lotito

Poche risposte e tanti dubbi. La sensazione è che Sarri sia l’uomo giusto per la Lazio, e la posizione in classifica della squadra rafforza il suo ruolo. Resta però un dubbio chiaro anche ai tifosi, che si domandano dove potrebbe essere la squadra con un mercato più in linea con le ambizioni del tecnico.

Sarri in più occasioni ha ribadito che l’assenza di un vice Immobile pesa, e in una stagione in cui il centravanti si è più volte fermato, il rischio è di perdere dei piccoli pezzi o punti che nel bilancio pesano molto. Ecco perché nonostante gli sforzi per tentare di far fronte all’assenza, ora si passa ai fatti, e l’ex Juve e Napoli, nella sua analisi della sconfitta con l’AZ Alkmaar, ha risposto in maniera diretta.

“Vice Immobile? Come tutti i tecnici ne comprerei 50 di calciatori”. Queste le parole di Sarri, che ha ribadito l’esigenza di puntare su un centravanti affidabile per non avere problemi in rosa e soprattutto rimpianti. Ora Lotito non può più attendere e dovrà far fronte ad un problema che sembra il primo da risolvere in vista della prossima stagione.