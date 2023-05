Annuncio clamoroso: Conte-Juventus, colpo di scena

Continuano ad intensificarsi le voci su un possibile ritorno di fiamma fra Conte e i bianconeri: sulla vicenda arriva la rivelazione.

Destini incrociati, poi una brusca separazione, ma quella sensazione che la strada potrebbe ricongiungerli.

Conte e la Juve sono in qualche modo ancora legati. Il tecnico soffre con il suo Tottenham, è stato eliminato dalla Champions e in maniera spesso decisa chiarisce che la sua squadra è da migliorare. Anche i bianconeri non vivono un momento proprio semplice. Il futuro è tutto negli sviluppi delle inchieste, e potrebbe in qualche modo cambiare il destino di molti calciatori, ma anche di Allegri e del modo di costruire la squadra del futuro.

Al momento l’allenatore bianconero non sembra in dubbio, e la sua posizione è per certi versi rafforzata dall’assenza di alcune figure legate più al campo che ai conti del club. Se qualcosa dovesse cambiare però, il nome di Conte tornerebbe prepotentemente di moda, e sull’ipotesi di un ritorno, arriva una rivelazione ai microfoni di TvPlay.

“Pogba e Conte? Ecco cosa penso”

Michele Padovano, ai microfoni di TvPlay, ha analizzato il momento della sua ex squadra. Dopo aver chiarito che Vlahovic è un grande calciatore, con un potenziale incredibile e grandissimi margini di miglioramento, l’ex attaccante ha analizzato le vicende legate a Paul Pogba. “C’è qualche problema – ha ammesso – non lo abbiamo mai visto in campo e la società saprà di certo come gestire questa vicenda. Credo che sarà uno dei primissimi giocatori ad essere valutato, ma io non lo confermerei. Punterei su altri calciatori che possono vestire questa maglia pesante nel migliore die modi”.

Su Conte invece Padovano ha idee ben precise. Per l’ex attaccante la Juve dovrebbe ripartire proprio dall’attuale tecnico del Tottenham, e il motivo è ben preciso. “Stiamo parlando di uno dei migliori allenatori del mondo. Quello che lui riesce a trasferire ai calciatori non lo fa nessuno. Se io fossi un dirigente della Juventus – ha ammesso Padovano –, lo riporterei subito a casa”.

Nell’intervista su TvPlay arriva un dettaglio che non è assolutamente da sottovalutare. “Sappiamo benissimo le problematiche di Conte. Lui di certo vorrebbe ritornare in Italia, e io se fossi nella Juve rifonderei tutto partendo da lui e ascolterei tutti i suoi consigli. In ogni luogo in cui è andato è riuscito a vincere, stiamo parlando di un grande vincente, e questo non è da trascurare”.