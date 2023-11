Completamente rotto, all’Inter a giugno

L’Inter si è rimessa al lavoro per capire come potenziare la rosa nerazzurra. Nel mirino è finito un giocatore ai box per infortunio

Primo posto in Serie A a più +2 dalla Juventus con il miglior attacco (25 reti) e la difesa meno battute (6 subiti) più la qualificazione, con due turni di anticipo, agli ottavi di finale di Champions League. L’Inter può sorridere, alla luce dei risultati conquistati in questa prima parte della stagione. Il club, però, non intende affatto cullarsi sugli allora: già scattate, infine, le valutazioni tese a capire in che modo rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

A gennaio, in particolare, si andrà a caccia di un centravanti di comprovato valore capace di offrire maggiori garanzie rispetto ad Alexis Sanchez e Marko Arnautovic.

Il cileno, ad esempio, ha segnato appena una rete in 8 presenze mentre l’austriaco è spesso costretto a fermarsi per infortunio (8 le partite finora saltate, 15 nell’ultimo anno a Bologna).

Da qui l’dea di prendere un altro rinforzo da destinare al pacchetto offensivo. Il preferito è Mehdi Taremi, legato al Porto fino al 30 giugno 2024 e pronto a lasciare i Dragoni nel corso della sessione invernale del mercato.

I tentativi della dirigenza di convincerlo a restare sono andati a vuoto, al punto da rendere il divorzio inevitabile.

Il calciatore, inoltre, ha fatto sapere di gradire il trasferimento alla corte di Inzaghi. Il colpo, nonostante l’interesse mostrato anche dal Real Madrid, è quindi fattibile ma andrà trovata la quadra economica dell’operazione.

L’amministratore delegato Marotta, in estate, vorrebbe invece prendere un centrocampista in grado di aumentare il tasso tecnico e l’esperienza del gruppo. Il mirino è stato puntato su un giocatore ai margini nella sua attuale squadra.

Inter, occhi puntati sul centrocampista: Marotta ci pensa

Parliamo di Thiago Alcantara, la cui ultima presenza in campo con indosso la maglia del Liverpool risale al 24 aprile. Da quel momento in poi un infortunio all’anca lo ha fatto sparire dai radar, costringendolo a seguire un lungo percorso di riabilitazione. Il rientro, salvo sorprese, dovrebbe avvenire ad inizio anno tuttavia i Reds non sono intenzionati a puntare ancora su di lui.

A confermarlo è il fatto che la dirigenza, negli scorsi mesi, ha preso diversi nuovi giocatori tra cui Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch.

Inoltre, il suo contratto in scadenza tra 8 mesi non verrà rinnovato. L’ex Barcellona sarà quindi libero di scegliersi la prossima destinazione. Possibile, in tal senso, lo sbarco in Italia.

L’Inter, come riportato dal sito ‘Fichajes.net’, si è iscritta alla corsa e a breve proverà a farsi avanti in modo tale da gettare le basi della trattativa. Marotta, però, dovrà guardarsi dalla concorrenza della Juventus. L’ennesimo duello tra le due rivali è all’orizzonte.