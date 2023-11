Lazio, doppia tegola per Sarri: stop più lunghi del previsto

In casa Lazio arrivano brutte notizie in vista del tanto atteso derby contro la Roma, fondamentale per la piazza e per i tifosi. I due giocatori salteranno la gara e restano in fortissimo dubbio anche per le prossime. Gli stop, infatti, sono più lunghi del previsto e richiedono tempo per rientrare in maniera definitiva.

L’atmosfera è a dir poco infuocata in casa biancoceleste. I capitolini, infatti, stanno facendo il conto alla rovescia in vista della partita a dir poco delicata contro la Roma. Entrambe le sponde della Capitale non vivono un momento esaltante, dal momento che tanto dagli uomini di Maurizio Sarri quanto da quelli di José Mourinho ci si aspettava di più in questo avvio di stagione. Resta ovviamente aperta la corsa per la UEFA Champions League, ma molto per questo traguardo passa per la partita di questo turno. Una stracittadina, dunque, che mette in palio ben più dei tre punti. Al di là del valore sempre altissimo che ha un derby romano.

Sarri perde due pedine per il derby

I biancocelesti arrivano a questo appuntamento rappresentato dal derby con il vento in poppa dopo la vittoria conquistata contro il Feyenoord in UEFA Champions League. Dall’infermeria, però, non arrivano buone notizie per il tecnico Maurizio Sarri.

A quanto pare, infatti, non riuscirà a recuperare in tempo Casale, che dunque sarà ancora fuori, lasciando ancora in emergenza la linea difensiva. Ma non sarà il solo assente. A quanto pare, infatti, non ce la farà a recuperare in tempo per la gara neanche Mattia Zaccagni. I due stop, infatti, si sono rivelati più gravi del previsto, mentre merita un discorso a parte Luis Alberto.

Lazio, Zaccagni e Casale out contro la Roma

Zaccagni e Luis Alberto sono andati KO nel corso dell’ultima partita di UEFA Champions League contro il Feyenoord. Se per l’italiano le speranze sono praticamente ridotte a zero, per lo spagnolo ce n’è qualcuna in più. Dovrebbe, infatti, stringere i denti ed essere della partita. Oltre a loro due, l’altro caso dall’infermeria da tenere sotto controllo il caso di Casale. Il centrale difensivo aveva l’ambizione di essere a disposizione in una partita tanto importante, ma alla fine dovrà ancora pazientare. Serve pazienza, anche per evitare ricadute che potrebbero avere degli effetti ancora peggiori.