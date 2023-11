“Solito rigorino, così passare è facile”: arriva l’attacco dal bianconero

Arriva un attacco a tinte bianconere nei confronti dell’Inter, dopo la vittoria di misura della squadra targata Inzaghi contro il Salisburgo

L’Inter targata mister Simone Inzaghi non si ferma più. A tratti la compagine nerazzurra dà l’impressione di poter superare qualunque ostacolo. La truppa sta girando nel verso giusto, perché ogni membro del gruppo segue una direzione comune. Difatti, c’è chi ritiene che la ‘Beneamata’ possa conquistare il ventesimo Scudetto con qualche giornata di anticipo rispetto al termine del campionato di Serie A.

Mettere le mani sul principale trofeo nazionale, ottenendo così anche la seconda stella, rappresenta l’obiettivo numero uno del club lombardo. Marotta e Ausilio hanno costruito una rosa che oggettivamente non ha eguali in Italia, ma che allo stesso tempo potrebbe dire la sua pure in campo europeo. Tant’è che i nerazzurri hanno già ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Un traguardo importante anche e soprattutto dal punto di vista economico, oltre che per il prestigio della società meneghina. Capitan Lautaro Martinez e compagni sono riusciti a staccare il pass per il primo turno ad eliminazione diretta grazie alla rete firmata dall’attaccante argentino, sempre più decisivo all’interno del rettangolo verde di gioco.

Primo tempo di studio e attesa quello della sfida in trasferta contro il Salisburgo, poi nella ripresa Inzaghi si è avvalso dei cambi per risolvere partita e qualificazione. Il momento cruciale del match è giunto al minuto 84 della seconda frazione di gioco.

Nicolò Barella lascia partire una conclusione dal limite dell’area e il pallone impatta sul braccio di Bidstrup. Il direttore di gara, Serdar Gozubuyuk, ha esitato qualche secondo, prima di concedere il penalty alla ‘Beneamata’. Rivedendo le immagini è abbastanza chiaro come si tratti di un rigore assolutamente ineccepibile. Tant’è che non è servita l’On Field Review al Var.

Bianconero all’attacco: “I rigori sono come una tassa per l’Inter”

Sul dischetto si è presentato Lautaro Martinez, sebbene in passato il classe ’97 abbia commesso più di un errore calciando i rigori. Stavolta, invece, l’ex Racing Club non ha fallito l’appuntamento diretto col gol, incrociando con il destro e spiazzando Schlager.

Dopodiché, il Salisburgo non è riuscito a reagire e l’Inter si è portata a casa tre punti molto significativi. C’è, però, chi non ha digerito più di tanto il nuovo successo ottenuto dai nerazzurri. Il riferimento, entrando più nello specifico, è al tifoso della Juventus noto su X col nome ‘Matthijs_Pog’.

Quest’ultimo ha scritto il seguente messaggio provocatorio sul proprio profilo: “Il rigorino è come una tassa per l’Inter, non manca mai“. Un commento che, inevitabilmente, ha generato numerose polemiche nei suoi confronti. Intanto lo scontro diretto fra Juventus e Inter all’Allianz Stadium si avvicina sempre di più.