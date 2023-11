Garcia via da Napoli: la decisione è presa, non ci sono dubbi

Il tecnico francese ormai non ha più la fiducia della piazza, lo dimostra quanto è accaduto nelle ultime ore: tutti i dettagli della vicenda

Dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative, è arrivato il pareggio interno per 1-1 contro l’Union Berlino a rendere ulteriormente tesa l’aria che si respira in casa Napoli. Rudi Garcia è a un passo dal baratro e i prossimi giorni saranno cruciali per il suo futuro all’ombra del Vesuvio.

Già, perché ad Aurelio De Laurentiis non è per nulla andata giù la clamorosa battuta d’arresto contro i tedeschi (reduci da dodici sconfitte consecutive), e ha dato un chiaro ultimatum al tecnico francese, avvisandolo che solo vincendo con l’Empoli riuscirà a salvare la sua panchina.

Il presidente azzurro ha anche (ri)cominciato a sondare la disponibilità degli allenatori attualmente sul mercato, dal momento che non vuole farsi trovare impreparato nel caso la situazione precipitasse.

I nomi che girano sono più o meno gli stessi di qualche settimana fa. Si va dalle opzioni ‘definitive’ Antonio Conte e Igor Tudor – già contattati durante la scorsa sosta per le nazionali – a Edy Reja e Walter Mazzarri, che reciterebbero il ruolo di ‘traghettatore’ fino alla prossima estate.

Questi ultimi due avrebbero anche il favore della piazza, alla quale sono legati da un passato fatto di vittorie e ricordi indelebili. Intanto, in queste ore di malcontento e tensione, la stessa piazza azzurra si è presa la scena insorgendo sui social. Cosa è successo?

Napoli, Rudi Garcia traballa ancora. E la posizione dei tifosi azzurri è chiara

È successo che martedì sera, subito dopo la gara di Champions League pareggiata con l’Union Berlino, i supporters partenopei hanno preso d’assalto il profilo Facebook ufficiale della SSC Napoli.

Ovviamente non per fare i complimenti alla squadra, bensì per esprimere il proprio dissenso nei confronti dell’attuale guida tecnica.

“Garcia out”, il messaggio più postato sotto la foto di copertina del club campione d’Italia. “Cambia allenatore”, l’alternativa più utilizzata per esprimere la sfiducia al transalpino. E questi sono solo i commenti più moderati. Vi lasciamo immaginare gli altri…

Insomma, mala tempora currunt per Rudi Garcia, che però, nonostante tutto, domenica avrà ancora una chance di salvare la panchina. L’ennesima, e qualora dovesse sfruttarla al meglio, non è detto che poi sarà in grado di dare una sterzata alla stagione.