Mercato Juve, regalo per Allegri a gennaio: colpo da 50 milioni

Mercato Juve, proseguono le grandi manovre da parte della compagine bianconera in vista della sessione invernale. In tal senso, Cristiano Giuntoli, a quanto pare, è pronto a fare a Massimiliano Allegri un grande regalo, con l’affare che muoverà complessivamente 50 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

La Juventus, nonostante i tanti problemi emersi negli ultimi mesi, in campionato sta facendo davvero molto bene. Sebbene pesino e non poco le assenze di Fagioli e Pogba, che saranno fuori a lungo e che andranno sostituiti, la squadra è in piena lotta per lo Scudetto. Ovviamente con le idee di gioco e con la concretezza tipica di Massimiliano Allegri, che bada poco allo spettacolo e che punta molto sulla tenuta difensiva. A gennaio, ovviamente, questa compagine necessita di rinforzi. A centrocampo ma anche in attacco, dal momento che l’allenatore chiede una maggiore qualità. Ed ora Cristiano Giuntoli è pronto ad accontentarlo.

Mercato Juve, primo regalo per Massimiliano Allegri

Il gioco della Juventus, per quanto stia dando comunque dei risultati, fatica a decollare. Stando a quanto si racconta ormai da diverso tempo, infatti, nelle valutazioni di Massimiliano Allegri manca un giocatore in grado di dare la scintilla sulla trequarti.

Per questo, stando a quanto raccontato da “Todofichajes.com” i bianconeri sono partiti con convinzione all’assalto di Dani Olmo. Talento spagnolo del Lipsia, è il primo della lista per la Juve e sono disposti al tutto per tutto già per gennaio. Si tratterebbe di un colpo da urlo, con la sua valutazione che si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

Juventus, occhi su Dani Olmo per gennaio

Classe 1998, è un attaccante dalla straordinaria qualità e duttilità. Nasce, infatti, trequartista, ma all’occorrenza può agire senza alcun tipo di problema tanto da ala sinistra quanto da finto centravanti. Come più volte fatto soprattutto con la Nazionale spagnola. Ha una classe fuori dal comune e potrebbe essere il profilo che Allegri tanto cerca in grado di legare i reparti. Come se tutto questo non bastasse, ha un discreto fiuto del gol. Al momento l’intenzione del Lipsia pare essere quella di non lasciar partire Dani Olmo, ma chissà che questo pressing della Juventus non possa spingere il giocatore a fare pressione sul club per andar via.