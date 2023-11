Giulia Provvedi infiamma i fans: lato A pazzesco

Giulia Provvedi ha deciso di infiammare i suoi followers con un bellissimo scatto che mette in mostra il pazzesco lato A: una meraviglia

Giulia Provvedi fa parte del duo ‘Le Donatella’ insieme alla sua sorella gemella Silvia. Oltre a essere due donne molto apprezzate in ambito musicale, sono anche due fantastiche personalità dello scenario televisivo italiano.

Sono tante, infatti, le esperienze avute in tv da parte delle sorelle Provvedi, salite alla ribalta dopo la partecipazione a ‘X Factor 6’. Hanno poi vinto l’Isola dei Famosi 10 e qualche anno dopo sono state concorrenti del Grande Fratello VIP 3.

Sono praticamente inseparabili. In poche occasioni, infatti Giulia e Silvia Provvedi hanno avuto esperienze in modo indipendente. Una di queste è il film di Paolo Ruffini a cui ha partecipato Giulia, la ‘nostra’ protagonista con un ruolo in ‘Rido perché ti amo’. La vita privata della bionda delle sorelle Provvedi ha appassionato molti fans calcistici.

Sì, perché Giulia ha avuto una lunga storia d’amore con Pierluigi Gollini, attuale portiere del Napoli. I due sono stati fidanzati per diversi anni, con tanti tira e molla. Oggi, Giulia Provvedi si frequenta con Andrea Riso e hanno passato le vacanze estive insieme in Giamaica.

Giulia Provvedi fa innamorare i suoi followers: scatto pazzesco

Giulia Provvedi su Instagram condivide – manco a dirlo – il profilo con sua sorella Silvia, che ammonta a 1,4 milioni di followers. Un numero decisamente alto, con i fans innamorati di entrambe. Tuttavia, le gemelle non mancano occasione per pubblicare delle foto in modo indipendente. E così, Giulia ne ha pubblicata una con un top nero che riesce a coprire poco il suo prosperoso seno. E delle maniche staccate dal suddetto top che le danno quel pizzico di sensualità in più che non guasta mai.

Lo sguardo, inoltre, è ammaliante e allo stesso tempo sexy e delicato. I capelli esaltano i suoi occhi azzurri, ancor di più con il ciuffo biondo. Giulia Provvedi è una vera e propria bomba a orologeria, capace di far innamorare i suoi followers come poche altre in giro per il web. Tra l’altro, il post mostra ben tre fotografie. La scelta è chiaramente ricaduta sulla prima.

Numerosi gossip si sono susseguiti intorno alla vita di Giulia e Silvia Provvedi. Adesso, Silvia sembra aver trovato la felicità, ha avuto anche una figlia di nome Nicole dal suo partner. E chissà invece quale sarà il futuro di Giulia, per adesso molto concentrata sulla propria carriera.