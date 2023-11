Addio Liverpool, può andare alla Juve: già pronto un biennale

La Juventus si sta già muovendo per il futuro: i bianconeri – infatti – stanno pensando ad un grande colpo che può arrivare dal Liverpool.

La Juventus inizia a pianificare il futuro, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato: oltre alla sessione invernale, la ‘vecchia signora’ sta muovendo passi importanti anche per quello estivo in vista della prossima stagione.

Il reparto che la dirigenza bianconera intende rinforzare è il centrocampo, che necessità di maggiore qualità e quantità. Con le squalifiche rimediate da Paul Pogba e Nicolò Fagioli, infatti, Massimiliano Allegri ha necessità di aggiungere alla propria rosa almeno un centrocampista che sappia aggiungere qualità a gennaio.

Nei pensieri della dirigenza, però, non c’è solo il calciomercato di riparazione: l’obiettivo, infatti, è quello di mettere a segno un grande colpo nel prossimo calciomercato estivo, sempre per quanto riguarda il centrocampo. A tal proposito, un grande colpo può arrivare dal Liverpool.

La Juventus studia il grande colpo, può arrivare a parametro zero: pronto un biennale

Il centrocampo ha mostrato diverse lacune in questa prima parte di stagione, e le squalifiche di Pogba e Fagioli hanno peggiorato la situazione. Proprio per questo la dirigenza è pronta a concentrarsi sul mercato invernale, in modo da accontentare Allegri con almeno un colpo che possa aiutare la squadra: il vero grande colpo, però, la società bianconera può metterlo a segno in estate.

Stando a quanto riporta il quotidiano britannico Daily Mail, infatti, la Juventus sta seriamente pensando a Thiago Alcantara per la prossima stagione.

Il centrocampista spagnolo vedrà scadere il proprio contratto il prossimo giugno, e l’addio pare oramai inevitabile: proprio per questo la dirigenza bianconera sta pensando di mettere sul piatto un contratto biennale per convincere il calciatore ad accettare.

Anche l’Inter ha mostrato interesse, ma la necessità di intervento a centrocampo può spingere i bianconeri ad anticipare la concorrenza.

L’ostacolo maggiore è rappresentato dall’ingaggio del classe 1991, che si aggira intorno ai 12 milioni di euro: ingaggio decisamente fuori portata per i club nostrani, con il centrocampista che dovrà “accontentarsi” di cifre inferiori se intenzionato a giocare in Italia.

La Juventus è comunque pronta a provarci, con Thiago Alcantara che può essere il primo grande colpo della prossima stagione.

