Straripante: Diletta Leotta lascia senza parole

Diletta Leotta torna a splendere sui social con uno scatto decisamente rovente: i fan della giornalista non credono ai loro occhi

Diletta Leotta è una presenza ormai costante in televisione e non solo: una donna di una bellezza disarmante che ha saputo dimostrare con grande costanza le sue innumerevoli qualità in ambito lavorativo.

Nata il 16 agosto 1991 a Catania, Diletta si laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi della sua città. E nonostante inizialmente non fosse una sua priorità, è diventata in pochi anni uno dei punti di riferimento del giornalismo al femminile in Italia. Da Sky a Mediaset fino a DAZN, dove attualmente ricopre un ruolo primario: è il volto della compagnia di streaming in ambito sportivo.

Diletta è anche una delle più apprezzate speaker radiofoniche che a cadenza quotidiana va in onda sulle frequenze di ‘Radio 105’ con diverse trasmissioni all’attivo. Un talento a tutto tondo che rimane ogni giorno di più nel cuore degli italiani. La splendida siciliana, sempre in outfit decisamente sexy, ha recentemente dato il meglio di sè meritandosi un mare di applausi virtuali.

Diletta Leotta, che spettacolo: fan a bocca aperta

La vita amorosa di Diletta Leotta, nel corso degli anni, è stata inevitabilmente al centro di diversi rumors di gossip. La giornalista, tra più o meno convinte smentite, ha comunque voltato pagina ed oggi è più innamorata che mai. Da due anni fa coppia fissa con Loris Karius, portiere del Newcastle con cui è scoccata la scintilla.

Una coppia estremamente unita che lo scorso 16 agosto, giorno del compleanno della giornalista, ha vissuto una delle esperienze più forti della vita: sono diventati genitori della piccola Aria. Da allora Diletta è ritornata in tempi di record a lavorare e la sua forma fisica non è mai stata tanto impeccabile. La 32enne siciliana si è lanciata in uno scatto che su Instagram ha fatto discutere la sua fan base, composta da ben 8,7 milioni di seguaci. Un numero enorme come enorme è il calore ricevuto quotidianamente dalla giornalista di ‘DAZN’, in bella mostra con in braccio due simpatici cagnolini.

“Cuginetti”, scrive semplicemente in didascalia Diletta ma i suoi ammiratori hanno in tempi rapidissimi bypassato l’attenzione dai due quadrupedi alle forme della speaker radiofonica. Un corpetto in pizzo nero, corto e semitrasparente che ha letteralmente mandato al manicomio i fan. Il dècolletè di Diletta è semplicemente irresistibile ed i suoi ammiratori non hanno potuto fare altro che rimanere estasiati, esaltando il corpo perfetto della giornalista.