Caso scommesse, c’è una scappatoia: il bianconero subito in campo

Caso scommesse, per un giocatore in particolare potrebbe esserci una scappatoia per poter giocare prima del tempo previsto: ecco le novità

Nella passata pausa dei diversi campionati per lasciare spazio agli impegni delle nazionali è scoppiato un vero e proprio caso. Inaspettato e pesante. Quello legato alle scommesse fatte, anche sul calcio, da due giocatori in particolare. La Procura di Torino ha infatti indagato sui profili di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli che poi hanno deciso di collaborare con la Giustizia Sportiva e sono perciò stati squalificati con pene decisamente lievi rispetto al reato sportivo. Per uno dei due, però, ora può esserci una possibilità per giocare.

Per Nicolò Fagioli è stata decisa una squalifica di 7 mesi più 5 di pena alternativa. Per Sandro Tonali invece, dal momento che il giocatore ha scommesso anche sul Milan quando ancora vestiva la maglia rossonera, i mesi di squalifica sono 10 più 8 di mesi alternativa.

Sia la Juventus sia il Newcastle hanno prontamente comunicato che sarebbero rimasti vicini ai propri giocatori.

E adesso per uno dei due, ovvero Sandro Tonali, ci sarebbe anche la possibilità di tornare in campo prima del previsto con la squadra inglese. Molto prima in realtà dei 10 mesi che la sua squalifica prevede. Il Newcastle ci sta pensando attentamente.

Tonali in campo prima della fine dei 10 mesi di squalifica? Potrebbe esserci una possibilità. Ecco quale

Sandro Tonali, secondo la decisione presa dalla Giustizia Sportiva, quindi non dovrebbe e potrebbe scendere in campo con il Newcastle prima dei 10 mesi che la sua squalifica prevede. Il giocatore si sta ovviamente nel frattempo allenando e non intende fermarsi per poter poi tornare in campo nel migliore dei modi possibili. Anche se il club inglese vorrebbe adesso sfruttare una scappatoia per farlo riscendere in campo. Non in una partita ufficiale, proprio perché non è assolutamente possibile, ma per lo meno in una gara amichevole.

A parlare di questa eventualità è stato infatti lo stesso allenatore del Newcastle, Eddie Howe, che ha dichiarato: “Tonali non ha viaggiato con noi qui a Dortmund ma si è allenato stamattina.

Si sta comunque tenendo in forma insieme al gruppo squadra. Anche se non abbiamo ancora avuto chiarezza su come dovremo comportarci nelle amichevoli“.

L’idolo dei suoi tifosi in Inghilterra potrebbe perciò rivedersi sul rettangolo verde di gioco molto prima delle aspettative, se ciò fosse concesso.