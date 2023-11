Lo vogliono a gennaio: può dire addio alla Juve

Può dire addio alla Juve ed allora tutto può davvero cambiare in casa bianconera. La ricostruzione comporterà scelte difficili da prendere

Il secondo posto in classifica è lì a testimoniare come, nonostante tutte le avversità, il processo di profondo rinnovamento in atto all’interno della Juventus, stia offrendo i risultati sperati.

Nessuna illusione, però. La stagione è lunga e ancora vi sono tante decisioni importanti da prendere. La rotta è forzatamente segnata e non può essere minimamente mutata. Possono però mutare i piani e gli obiettivi.

Il campo sta dando risultati quasi insperati ma la rosa necessita di qualche rinforzo e in più il bilancio è sempre lì a richiedere, e pretendere, sempre maggiori attenzioni. Cristiano Giuntoli deve pertanto continuare a muoversi cercando di tenersi in equilibrio.

In un tale contesto non è quindi facile prendere decisioni definitive. Gennaio si avvicina ed occorre fissare un piano di azione che riguardi non soltanto i possibili nuovi acquisti, al massimo due, ma anche, e soprattutto, le possibili cessioni.

E come ci ha insegnato la sessione estiva di mercato, quando in casa Juventus si parla di cessioni illustri, i nomi che vengono in mente possono essere al massimo tre: Bremer, Chiesa e Vlahovic. Sul futuro del centravanti serbo potrebbero esserci a breve grandi novità.

Può dire addio alla Juve

Dusan Vlahovic è arrivato a Torino a gennaio del 2021. Ha rappresentato l’ultimo grande acquisto, in termini di investimento economico, del presidente Andrea Agnelli.

80 milioni di euro. Tanto la società bianconera ha versato alla Fiorentina di Rocco Commisso per assicurarsi colui che avrebbe dovuto essere il centravanti della Juventus del successivo decennio.

I risultati non sono stati pari alle attese e per quanto si continui a parlare di rinnovo del contratto di Vlahovic, e relativa spalmatura dell’ingaggio, il futuro del ventitreenne attaccante serbo sembra sempre appeso ad un filo. Le notizie poi che giungono dall’Inghilterra non fanno che accrescere i dubbi.

L’Arsenal punta Vlahovic. Il tecnico dei Gunners, lo spagnolo Arteta, è da sempre un grande estimatore del centravanti bianconero. L’Arsenal punta a vincere la Premier League ed è alla ricerca di un grande centravanti. E lo cerca per gennaio.

Il club londinese non potrà certo offrire la medesima somma che la Juventus ha versato alla Fiorentina, ma è certo che potrebbe assicurare alla società bianconera una somma importante. A quel punto la palla passerà tra le mani di Giuntoli, Allegri e di Vlahovic, che dovranno decidere cosa fare.