Chiara Nasti sempre più sexy: la tuta è strettissima

Chiara Nasti è sempre più sexy, la tuta è talmente stretta da non lasciare spazio all’immaginazione: fan in delirio

Chiara Nasti, tra le influencer più seguite, non ne vuole sapere di smettere di inondare il web e i social network di suoi scatti ad alto tasso erotico. Non che la cosa dispiaccia ai suoi fan, tutt’altro. Tuttavia, di questo passo, il rischio è quello di assistere a un aumento esponenziale degli accessi ai pronto soccorso: le foto della compagna del calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, infatti, sono un attentato alle coronarie dei suoi follower.

D’altronde, di fronte alle sue curve ‘assassine’ già di per sé non esistono difese. Se poi l’influencer e blogger napoletana (ha un blog che ha aperto alla tenera età di 15 anni e che in breve tempo è diventato una sorta di ‘bibbia’ per ogni fashion addicted) opta per un outfit che lascia ben poco spazio all’immaginazione, come nell’ultimo scatto postato sul suo account Instagram, conviene passare in rassegna le foto del suo profilo direttamente al pronto soccorso di un nosocomio.

Se a Mattia Zaccagni bastano un pallone, un pantaloncino, una maglia biancoceleste e un paio di scarpette bullonate per far felici i tifosi della Lazio, alla sua dolce metà è sufficiente ancor meno per mandare letteralmente in orbita i suoi due milioni di follower.

Chiara Nasti sempre più sexy, la tuta è aderentissima: follower in estasi

La bella napoletana non ha bisogno di esibire centimetri di pelle nuda per surriscaldare l’ambiente e i suoi fan: le basta indossare una tuta che la vela dalla testa ai piedi per accendere la fantasia erotica di chi l’ammira.

D’altra parte, la tuta è così aderente da fasciarla come una seconda pelle dando così risalto alle sue curve sexy e al suo fisico al top.

La reazione dei follower, dopo essersi ripresi dallo tsumani emotivo che li ha travolti dopo tale visione paradisiaca, è quella che ci si aspetta da ogni istantanea di un’icona di stile e bellezza qual è Chiara Nasti : un profluvio di ‘cuoricini’, di ‘mi piace’ e di commenti di approvazione, dal sempre gettonato ‘Sei bellissima‘ a ‘Sei un diamante puro ed estremamente raro‘.

Una foto, dunque, che è anche una risposta agli hater che la bersagliano di insulti per la sua eccessiva magrezza: seduta in terrazzo, inguainata in una tuta strettissima e con le mani dalle unghie lunghe e laccate sul lato A, Chiara Nasti non ha un filo di grasso, vero, ma ha anche tutte le curve al posto giusto…