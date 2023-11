Rebecca show: lato A e tacchi da urlo

Rebecca Staffelli elegantissima e sensuale in nuovi scatti che accendono il cuore dei fan: bellezza da capogiro per la figlia d’arte

E’ già una presenza fissa nel mondo dello spettacolo, con numerose esperienze di rilievo al suo attivo, e la sensazione è che sentiremo davvero tanto parlare di lei anche nel prosieguo. Rebecca Staffelli è davvero irresistibile e sempre più sotto la luce dei riflettori in tv e suoi social.

La figlia dello storico inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, e dell’ex soubrette Matilde Zarcone, è attivissima già da tempo sul piccolo schermo e non solo. In queste settimane, il pubblico la sta apprezzando come opinionista social del Grande Fratello Vip, in questa edizione al posto di Giulia Salemi, ma nel suo curriculum c’è anche molto altro.

Conduttrice radiofonica di successo su Radio 105, conduttrice del Coca Cola Summer Festival, ospite ad Amici di Maria De Filippi, conduttrice di Miss Universo Italia, attrice, influencer, modella e altro ancora. Insomma, la 25enne è scatenata a dir poco e si sta prendendo la scena.

Anche su Instagram, il suo nome compare sempre più spesso nei feed e a giusta ragione, visto il suo fascino e la sua eleganza che non possono passare inosservati. Purtroppo per i fan, il suo cuore è impegnato da tempo con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Una relazione, la loro, che va avanti a gonfie vele già da cinque anni e i magazine specializzati nel gossip sono pronti a scommettere che presto i due convoleranno a nozze. Ma possiamo consolarci con scatti sempre più sublimi e avvolgenti.

Rebecca Staffelli, la scollatura e i tacchi fanno venire le vertigini: quanti complimenti, bellissima

Rebecca sfiora ormai i 200 mila followers su Instagram ed è molto facile capire perché, osservando le immagini pubblicate sul suo profilo. L’ultimo shooting fotografico ce la propone in maniera più seducente e intrigante che mai.

Abbigliamenti casual addosso, con jeans e giacca di felpa, ma con uno stile e una sensualità incontenibili. Il doppio dettaglio di una scollatura pazzesca in reggiseno e di tacchi sottilissimi e altissimi in scarpe col tacco fluorescenti non passa inosservato e riceve complimenti trasversali dal pubblico maschile e femminile. Ai tanti messaggi positivi, sotto praticamente ogni post, si unisce sempre anche suo padre Valerio, che non le fa mai mancare il suo incoraggiamento.