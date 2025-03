Calciomercato: Calafiori torna in Serie A, colpo per la Champions

In sede di calciomercato arriva una notizia che lascia tutti di stucco. In maniera del tutto inattesa, dopo solo un anno dal suo approdo all’Arsenal, potrebbe seriamente dire addio alla squadra di Mikel Arteta. In tal senso, un club di Serie A è pronto a fiondarsi su di lui per puntare con decisione alla UEFA Champions League.

Si tratta senza ombra di dubbio di uno dei difensori più forti in senso assoluto del panorama calcistico europeo, ma nonostante questo l’ambientamento all’Arsenal non sta andando come da programma. Sotto la guida di Mikel Arteta sta, infatti, trovando poco spazio, nonostante nelle occasione avute a disposizione ha sempre dimostrato tutto il suo valore.

Un anno fa, i Gunners hanno versato nelle casse del Bologna ben 45 milioni di euro, ma non ha sempre giocato con la continuità che tutti si aspettavano. In tal senso, proprio in ragione di quanto detto fino a questo momento, Riccardo Calafiori a sorpresa può far ritorno in Serie A, con una big del nostro campionato pronta a puntare su di lui per la UEFA Champions League.

Dall’Arsenal al ritorno in Serie A: colpo di scena in estate

Mancino di piede, è un calciatore che abbina ad un grande fisico una qualità di lettura davvero impressionante ed anche una straordinaria tecnica palla al piede. Eredità che si porta dietro dal suo passato di terzino sinistro di spinta. Cresciuto nelle giovanili della Roma ed esploso a Bologna, potrebbe seriamente spingere per far ritorno in Serie A e giocare con continuità.

Stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, infatti, la Juventus si sta preparando a tornare seriamente alla carica per Riccardo Calafiori, già cercato questa estate finché l’Arsenal non ha sbaragliato la concorrenza con una sorta di trattativa lampo. In tal senso, per affrontare una trattativa del genere serve per forza l’introito legato alla UEFA Champions League.

Calafiori di nuovo in Serie A: obiettivo per la Champions League

Oltre all’ostacolo legato al rendimento in Serie A, la Juventus per Riccardo Calafiori deve fare i conti con una concorrenza da capogiro, dal momento che il calciatore piace a tanti top club. Su tutti, attenzione al Bayern Monaco ed al Real Madrid, che stanno seguendo la sua situazione in casa Arsenal. Per valutare eventualmente se affondare il colpo oppure no.