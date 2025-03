Calciomercato: Ndoye resta in A, è il colpo Champions

Lo svizzero si sta comportando molto bene con il Bologna e molte squadre lo hanno messo nel mirino per la prossima stagione

Il Bologna sogna ancora la Champions League e tra i protagonisti di questa rincorsa c’è anche Ndoye. Lo svizzero sta sempre diventando più decisivo nella squadra di Italiano e la decisione da parte dei felsinei di non venderlo durante il calciomercato invernale è stata vincente. Inter e Napoli in Italia e United dall’estero ci avevano fatto un pensierino. Ma Sartori non ha mai aperto la porta ad un suo addio rinviando il discorso all’estate. Una scelta assolutamente esatta considerata la crescita che il giocatore sta avendo in questo momento.

Secondo le informazioni di Tuttosport, le prestazioni di Ndoye non stanno assolutamente passando inosservate. Sono diverse le big che lo hanno messo nel mirino per il prossimo calciomercato. Non è per nulla una operazione semplice considerato che il Bologna non si priverà facilmente dello svizzero. Ma una squadra di Serie A potrebbe mettere sul piatto una proposta sicuramente importante per andare a strappare il calciatore alla concorrenza e regalarlo al proprio tecnico.

Mercato: testa a testa per Ndoye

Il Bologna spera con un eventuale ritorno in Champions League di riuscire a trattenerlo, ma è un compito molto difficile. Lo svizzero si sta mettendo in mostra con prestazioni sempre più importanti e anche da parte sua c’è la volontà di fare un salto di qualità nel prossimo calciomercato. Per questo motivo non è da escludere una sua partenza in estate davanti ad una proposta intorno ai 30 milioni di euro.

Dall’estero potrebbe tornare con forza il Manchester United, ma in Serie A ci sono due squadre che sono pronte ad un testa a testa per Ndoye: Napoli e Inter. Al momento i partenopei hanno un piccolo vantaggio. Gli azzurri, infatti, sono alla ricerca del vice Neres e lo svizzero rappresenta il nome giusto per le sue caratteristiche. E potrebbe essere il colpo di calciomercato giusto per accontentare Conte.

Attenzione, comunque, ai nerazzurri. I rapporti tra Inter e Bologna sono buoni, ma l’arrivo di Ndoye sembra essere legato principalmente alla partenza di uno degli esterni di centrocampo. Per questo motivo il Napoli sembra avere un vantaggio in questo duello di calciomercato. Poi naturalmente le sorprese sono dietro l’angolo e non possiamo escludere l’inserimento di altre squadre. Naturalmente bisognerà capire anche la richiesta del Bologna per la cessione dello svizzero.