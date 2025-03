Milan, l’incontro con Maldini sgancia la bomba rossonera: cambia tutto

Dall’incontro con Paolo Maldini la svolta clamorosa per il futuro del Milan: ora cambia tutto, occhio al mercato rossonero

Chiudere in maniera dignitosa la stagione ma, nel frattempo, programmare un futuro roseo, possibilmente vincente. Il momento al Milan è chiaro: valutazioni errate, soprattutto in panchina, hanno limitato le ambizioni rossonera che da qui ai prossimi mesi potrebbero tornare quelle di un tempo.

I vertici di Via Aldo Rossi sono pronti a dare il via ad un progetto sportivo ambizioso che possa, già l’anno prossimo, riportare il Milan ai vertici del calcio italiano. A lottare per lo Scudetto, per intenderci. E così si comincerà verosimilmente da un nuovo tecnico, visto che Sergio Conceicao pare aver terminato il credito sia nei confronti della proprietà che, soprattutto, dei tifosi.

Parallelamente negli ultimi giorni si è vociferato di una potenziale rivoluzione ai piani dirigenziali. È certo l’arrivo di un nuovo direttore sportivo che potrebbe venire annunciato nelle prossime settimane. Nel frattempo, però, torna con prepotenza il nome della leggenda rossonera Paolo Maldini a scaldare il cuore dei tifosi: ecco cosa sta succedendo.

Rivoluzione Milan, torna Maldini? Arriva l’annuncio

Il giornalista de ‘Il Corriere dello Sport’ Antonello Gioia ha fatto il punto sulla situazione in casa Milan, parlando durante l’ultima puntata di Milan Zone, trasmissione in onda sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it‘. Da Paolo Maldini al calciomercato rossonero: rivelazioni importanti che tratteggiano il futuro del club di Gerry Cardinale.

Si parte da Conceicao e dal possibile nuovo tecnico: “Non ha più del 10% di possibilità di rimanere, se vincesse Coppa Italia e arrivasse quarto. Non merita la riconferma. Allegri sarebbe l’uomo giusto, Conte è più difficile. Se non arriva ancora la decisione sul ds forse è perché Conte è la prima scelta per la panchina”. Proprio riguardo al nuovo direttore sportivo, Gioia non ha alcun dubbio: “Paratici è in pole anche se da Casa Milan dicono non ci sia fretta. Bisogna capire lui ed Allegri in che rapporti sono”.

Nelle ultime ore si è vociferato, poi, di un presunto incontro a Dubai tra l’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani e Paolo Maldini, ex dt del ‘Diavolo’ e leggenda rossonera. In tal senso, il giornalista ha chiarito: “Furlani è una figura di mezzo. Ora è a Dubai per trovare sponsor e partner commerciali, muove lui le fila. Incontro con Maldini? Che io sappia no“. Infine un pensiero su chi potrebbe essere il big sacrificato, in estate, in caso di mancato ingresso in Champions League.

“Theo Hernandez. O anche Maignan, dopo il rinnovo, potrebbe essere ceduto. Dipenderà tutto dalla scelta del prossimo allenatore”, ha concluso Gioia riguardo alle future decisioni di mercato della dirigenza di Via Aldo Rossi. L’unica certezza pare essere l’ennesima rivoluzione in casa rossonera: il Milan è pronto a cambiare tutto. O quasi.