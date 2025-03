Thiago Motta ha i giorni contati: c’è la data dell’esonero

Il futuro dell’allenatore bianconero pare vicino alla svolta: addio Thiago Motta, arriva l’annuncio sull’imminente esonero

L’eliminazione dalla Champions League per mano del PSV Eindhoven e quella in Coppa Italia contro l’Empoli sembrano, a conti fatti, aver dato una spinta importante verso l’addio di Thiago Motta ai colori bianconeri. La Juventus, in tal senso, sembra aver già deciso di cambiare allenatore.

L’approccio dell’ex tecnico del Bologna è sempre stato oggetto di critiche, con uno spogliatoio che non sempre lo ha seguito a dovere. Ed i risultati in campo si sono visti: tanta confusione ed alcuni infortuni nei ruoli chiave (Bremer su tutti) che hanno complicato dannatamente le cose. Ora Motta rimane al centro di un’aspra ed in buona parte giustificata critica. Si parla di addio, di esonero, di un nuovo profondo cambiamento alla rosa bianconera nonostante le tante operazioni di mercato portate avanti da Giuntoli negli ultimi mesi.

E Motta? L’allenatore italo-brasiliano resta sotto contratto fino al 30 giugno 2027 anche se il suo destino pare evidentemente già irrimediabilmente segnato. Potrebbe non bastare il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League: l’annuncio arrivato poche ore fa non lascia alcun dubbio.

Svolta Thiago Motta: così finisce tutto

Il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato del futuro di Thiago Motta e – sul proprio profilo ufficiale Instagram – ha rivelato la bollente situazione riguardante la bollente situazione che riguarda l’allenatore italo-brasiliano che come anticipato potrebbe salutare presto la Juventus.

Romano ha rivelato come la situazione riguardo a Thiago Motta rimanga “a serio rischio, dopo i recenti risultati”. Secondo il giornalista, la dirigenza della Juventus sta ancora considerando il futuro dell’allenatore prima della fine della stagione, con tutte le fonti che si aspettano che Thiago Motta venga esonerato a giugno. Poi la rivelazione su quello che – a conti fatti – sarebbe il traghettatore prescelto in caso di divorzio anticipato dall’ex allenatore del Bologna.

“Nel caso in cui Motta venisse licenziato prima di giugno, il candidato principale per assumere il ruolo di allenatore è Igor Tudor“. Un nome effettivamente spuntato negli ultimi giorni. Il forte passato bianconero dell’ex centrale della Juventus potrebbe, in tal senso, favorire senza troppi problemi il ritorno di Tudor a Torino come figura da cui ripartire nell’immediato per chiudere in maniera dignitosa la stagione.

I risultati, ad oggi, inchiodano il lavoro di Thiago Motta che sembra quasi impossibile possa restare a lungo alla Juventus nonostante un contratto firmato per altri due anni. Il campo parla chiaro: e così la Vecchia Signora si prepara ad affidarsi ad una nuova guida tecnica. Da capire se dal prossimo giugno o immediatamente: tutto dipenderà dai prossimi risultati della Juventus.