Az Alkmaar, 13 positivi al Covid: “Andremo a Napoli con 17 calciatori”

L’AZ Alkmaar, l’avversario del Napoli in Europa League, ha riscontrato nuovi casi positivi al Covid e domani la squadra partirà per l’Italia: l’allenatore avrà a disposizione solo 17 calciatori.

L’AZ Alkmaar giovedì giocherà contro il Napoli per la prima giornata di Europa League. Il club olandese aveva già comunicato la positività di quattro giocatori nella Prima Squadra e due del vivaio. Quest’oggi, i tamponi di altri 8 calciatori hanno dato esito positivo. Nel frattempo, 3 sono guariti mentre sono ben 13 gli atleti infetti al Coronavirus.

Come testimonia l’ultimo comunicato dell’AZ, la gara si dovrebbe giocare regolarmente. Al momento, la Uefa non ha intenzione di rinviare il match e ha dato il via libera alla partenza dell’intera squadra.

Napoli-AZ Alkmaar, la Uefa dà l’ok: olandesi con 17 calciatori disponibili

Sarà una trasferta complicata per l’allenatore Arne Slot. L’AZ ha comunicato sul proprio sito che intenderà partire domani per l’Italia, ma a “disposizione del mister ci saranno solo 17 calciatori“. Per questo motivo, le squadre non possono chiedere il rinvio alla Uefa, poiché il protocollo del massimo organo calcistico europeo prevede che i club possano inserire minimo 13 giocatori (di cui un portiere).

La società olandese ha dichiarato che i giocatori si sottoporranno ad altri test. Se dovessero riscontrarsi altri calciatori positivi al Covid nell’AZ Alkmaar, il match rischia di non disputarsi. In caso di rinvio, sarebbe complicato trovare una data per il recupero e nessuno vuole affrontare questa situazione.