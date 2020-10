Cristiano Ronaldo, allenamenti e nuovo look: il video spopola sui social

“Il successo non si misura con quello che vinci, ma attraverso gli ostacoli che superi”. Con questo messaggio Cristiano Ronaldo ha ripreso contatto con i suoi fan attraverso i profili social.

Il video che accompagna il post su Instagram lo mostra sorridente su una cyclette. Svolge attività aerobica, manda un bacio ai tifosi, ma soprattutto sfoggia un nuovo taglio di capelli. Taglio nel senso più stretto del termine, li porta rasati quasi a zero. Vedere per credere.

Cristiano Ronaldo, il nuovo look sui social

CR7 era famoso nei primi anni al Manchester United per le méches. I cambi di look negli ultimi anni si sono moltiplicati. Al Mondiale di Russia si era presentato con il pizzetto. E c’era chi ironizzava sul significato recondito, magari vedendoci una sfida indiretta e implicita a Leo Messi per il ruolo indefinibile quanto affascinante di Greatest of All Time. O, per usare la sigla, Goat, che in inglese vuol dire anche capra. In realtà, ha detto, si trattava solo di una scommessa con Quaresma.

Il primo vero cambio di look alla Juventus ha visto l’introduzione del cerchietto, già usato ai tempi dello United. Poi è passato al codino e infine ai ricci ravvicinati, una scelta apprezzata dal suo amico e compagno di squadra Cuadrado. Le reazioni iniziali si presentavano variegate, anche con una punta di giocosa goliardia tipica dei tempi moderni sui social network, dove la comunicazione per meme e gif animate ha particolare successo.

Come in buona parte delle sue iniziative sui social, con quel cambiamento estetico ha avviato un trend. Magari lo farà anche stavolta. ma i tifosi della Juve sperano soprattutto di vederlo esultare ancora.

