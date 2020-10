Cristiano Ronaldo, tampone in vista di Juve-Barcellona: la richiesta Uefa

Cristiano Ronaldo vuole scendere in campo per la super sfida di Champions League tra Juventus e Barcellona: oggi il risultato del tampone determinerà la sua presenza.

Pirlo ha debuttato sulla panchina bianconera in una competizione europea con la vittoria sulla Dinamo Kiev per 2-0. Successo targato Alvaro Morata, il quale ha messo a segno la doppietta e ha sopperito la mancanza di Cristiano Ronaldo. Il pensiero, però, si è subito proiettato sui prossimi impegni: in campionato contro il Verona dopo uno scialbo pareggio

in casa del Crotone, e nuovamente in Champions con il Barcellona nel big match di mercoledì prossimo.

Proprio contro i blaugrana, contro Messi, la Juventus spera di riavere la sua stella. CR7 oggi effettuerà il tampone. La Uefa richiede un particolare esito del test, così la Juve potrà inserire il portoghese nella lista dei convocati.

Cristiano Ronaldo, oggi il tampone decisivo per Juve-Barcellona: le richieste della Uefa

Cristiano Ronaldo potrà scendere in campo nella sfida contro il Barcellona solo se il test antiCovid rispetterà determinate condizioni. Mentre per la Serie A, dopo 10 giorni di isolamento, servirà un solo tampone negativo (venerdì giornata decisiva in questo senso), per la Champions è richiesto un certificato di guarigione entro 7 giorni dalla prima partita che dovrà poi essere disputata. E la gara contro il Barça, si disputerà proprio mercoledì prossimo.

Sarà fondamentale per l’attaccante della Juventus risultare almeno con carica virale molto bassa, per non risultare più contagioso. Dunque, per la Uefa, non è obbligatorio che il tampone di Cristiano Ronaldo risulti necessariamente negativo. Fino a questo momento, il portoghese non ha avuto sintomi e questo fa ben sperare alla società e i tifosi bianconeri. L’eterna sfida contro il numero dieci blaugrana dipenderà solo da un tampone.