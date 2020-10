Spalletti, il ritorno può essere vicino: una panchina di Serie A in bilico

Spalletti potrebbe tornare ad allenare una panchina di Serie A: l’allenatore in bilico avrà un’ultima chance nella partita di domenica.

Luciano Spalletti non allena dal termine della stagione 2018/19. Il suo biennio all’Inter è stato caratterizzato dal raggiungimento della Champions League, ma soprattutto dal rapporto funesto con Mauro Icardi. L’allenatore toscano è ancora legato alla società nerazzurra, con il quale non ha mai rescisso il contratto, in scadenza a giugno 2021. Intanto, c’è una panchina in Serie A che rischia di essere libera dalla prossima giornata e tra gli indiziati c’è proprio l’ex allenatore di Inter e Roma.

Fiorentina, Iachini si gioca la panchina: Spalletti pronto al ritorno in Serie A

Le partite della Viola non hanno entusiasmato tifosi e soprattutto la società. Il presidente Commisso ha cercato di difendere il suo allenatore, confermandolo ancora, ma le prestazioni deludenti della squadra e la rimonta subita contro lo Spezia hanno messo in discussione l’operato di Iachini.

Per questo motivo, è cominciato il totoallenatore per la panchina della Fiorentina. Oltre Sarri e Mazzarri, c’è il nome insistente di Luciano Spalletti. La squadra ha vinto il primo match di campionato, poi ha accumulato due sconfitte ed un pareggio. La prossima sfida contro l’Udinese sarà determinante e potrà allungare la permanenza di Iachini o essere decisiva per l’esonero. Il patron della Viola, tuttavia, se vuole davvero l’ex mister dell’Inter, dovrà trovare l’accordo con Spalletti e con i nerazzurri, visto ancora il legame contrattuale tra le parti.