Gerd Muller e Bobby Charlton: le due leggende colpite dalla malattia

Gerd Muller e Bobby Charlton sono affetti dalla stessa terribile malattia: le due leggende del calcio lottano contro la demenza.

Il mondo del calcio resta attonito dalle notizie che legano le due leggende. Gerd Muller e Bobby Charlton, storici attaccanti rispettivamente di Bayern Monaco e Manchester United, sono entrambi affetti dalla demenza. La stella dei Red Devils ha reso pubblico di recente di esser affetto da disturbi delle funzioni intellettive. Fino alla passata stagione, era solito vedere Sir Bobby Charlton all’Old Trafford durante le partite della sua ex squadra.

L’ex attaccante tedesco, invece, ormai da 5 anni vive in una residenza sanitaria perché ha l’Alzheimer e non è più autonomo. La moglie ha rilasciato una testimonianza del suo stato di salute.

Muller e Charlton affetti dalla stessa malattia: la causa potrebbe essere il pallone

La moglie di Gerd Muller ha parlato al giornale Bild e ha dichiarato: “Sta sdraiato a letto quasi tutto il giorno. Raramente ha momenti di lucidità. Risponde attraverso il battito di ciglia dei suoi occhi alle nostre domande, con un sì o un no – Racconta Uschi – Gerd dorme, sta andando verso l’aldilà. Non credo stia soffrendo, lo vedo calmo e sereno“. L’ex calciatore del Bayern il 3 novembre compirà 75 anni, e a differenza di Bobby Charlton è da tempo che non si fa vedere più in pubblico, per ovvie ragioni.

Ci sono diverse teorie e studi che collegano la comparsa di problemi cerebrali al gioco del calcio. Ai tempi di Charlton, e anche prima, si giocava con sfere di cuoio decisamente più pesanti di quelle attuali. I continui colpi di testa con quel tipo di palloni causerebbero a lungo termine problemi di demenza. Non a caso, Bobby non è il solo della famiglia ad esser affetto da questa malattia. Sia Jack, che altri quattro suoi zii ex calciatori, hanno avuto le stesse diagnosi.

