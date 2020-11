Francesco Totti positivo al Coronavirus: le condizioni dell’ex attaccante

Francesco Totti è risultato positivo al Coronavirus insieme alla sua compagna Ilary Blasi. L’ex Capitano della Roma è ora in isolamento

Brutte notizie per Francesco Totti, che ha contratto il Covid-19. Un periodo molto complicato per l’ex giocatore, che lo scorso mese ha perso suo padre Enzo a 76 anni proprio per colpa del virus. A divulgare la notizia è stato il quotidiano Repubblica, che ha reso nota anche la positività di Ilary Blasi.

I coniugi si troverebbero nella propria villa in isolamento, a distanza dai figli, che al momento risulterebbero ancora negativi. L’ex attaccante non ha condiviso personalmente la notizia, seguendo la linea della privacy, e limitandosi, questa mattina, a salutare per un ultima volta Gigi Proietti, scomparso all’età di 80 anni.

Totti positivo al Coronavirus, le condizioni

Stando alle indiscrezioni trapelate, Francesco Totti avrebbe avvertito i classici sintomi influenzali negli scorsi giorni e, per tale motivo, si sarebbe sottoposto al tampone, risultando poi positivo. Al momento le sue condizioni apparirebbero stabili, con una lieve linea di febbre, così come per sua moglie Ilary.

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi controlli nella speranza che tornino negativi il prima possibile. Intanto, entrambi sono entrati in quarantena nella villa di famiglia all’Axa, nella zona a sud di Roma.

