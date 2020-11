Ibrahimovic sogna la Nazionale: la Federcalcio svedese smentisce tutto

Ibrahimovic ha postato una foto con la maglia della Nazionale svedese, alludendo al clamoroso ritorno, ma la Federcalcio è ferma sulla sua posizione: il CT non commenta la vicenda.

Zlatan Ibrahimovic sta sorprendendo tutti per il suo stato di forma. Continua a segnare a raffica, trascina il Milan e a 39 anni fa ancora la differenza in campo. Per questo, Ibra non si dà pace di un suo ritorno in Nazionale. Purtroppo per lui, i rapporti con il CT non sono positivi e non sarà neanche l’ultimo post sui social a convincere Janne Andersson, il selezionatore della Svezia.

Ibrahimovic, la Nazionale è un miraggio: la Federazione svedese non cambia idea

Long time no see pic.twitter.com/1VQR3PMh4s — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 2, 2020

La Nazionale scandinava mercoledì presenterà la rosa che affronterà la Danimarca in amichevole, la Croazia e la Francia in Nations League. Ibra ha condiviso una foto della sua maglia con la Svezia commentando: “E’ da tanto tempo che non ci vediamo“. Le ipotesi fanno pensare ad un clamoroso ritorno, ma a spegnere gli entusiasmi ci pensa Stefan Pettersson, Team Manager della Nazionale: “Non so nulla di questo post, non ho novità al riguardo. Zlatan si è già ritirato (dal 2016 ndr), il suo status non è cambiato – Racconta Stefan a SVT Sport – Quello che i calciatori fanno sui propri social non ci interessa“.

Il giornale svedese ha contattato l’addetto stampa per poter parlare con il CT Andersson, ma questo si è rifiutato di commentare la vicenda. E stando alle indiscrezioni dei quotidiani locali, il Milan non avrebbe ricevuto alcuna chiamata dalla Federcalcio svedese per lasciarlo partire in Svezia.