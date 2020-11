Tagliavento si rammarica: “Se ci fosse stato il VAR sul gol di Muntari…”

L’ex arbitro di Serie A Paolo Tagliavento ha dichiarato di esser favorevole all’uso del VAR e ha ricordato l’episodio del gol non concesso a Muntari in Milan-Juve del 2012.

Paolo Tagliavento si è dimesso dall’AIA a causa dell’età. Ora non arbitra più, ma dopo aver abbandonato il fischietto è rimasto a lavorare nel mondo del calcio. Attualmente è il vice-presidente della Ternana, la squadra per la quale fa il tifo.

Tagliavento è celebre per esser stato uno dei più importanti direttori di gara italiani ma anche per esser stato protagonista del gol non assegnato a Muntari in Milan-Juventus del 2012. A distanza di anni, ha commentato quell’episodio e l’utilizzo della tecnologia, che l’avrebbe certamente aiutato.

Tagliavento, l’episodio del gol di Muntari in Milan-Juve: “Col VAR non avrei commesso errori”

L’ex arbitro ha lasciato un’intervista all’Avvenire, e ha confermato il suo scetticismo iniziale sul VAR: “Quando è stato introdotto in Serie A, non ero convinto funzionasse. Poi ho capito quanto fosse importante. Avrei potuto evitare tanti errori commessi in carriera“. Nello specifico, Tagliavento parla del gol di Muntari: “La tecnologia non avrebbe commesso un errore del genere. Quando smetti di arbitrare ti ricorderanno sempre per un qualcosa che hai sbagliato“.

Nella sua nuova vita da dirigente, l’ex fischietto italiano ha una nuova visione del calcio: “Ora capisco le polemiche dei calciatori in campo. Siamo nel 2020 e non facciamo parlare mai i direttori di gara alla fine di una partita per fargli discutere le loro decisioni. Credo che questa possa essere una soluzione per abbassare i toni“.