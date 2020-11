Italia, i convocati di Mancini: la lunga lista di 41 calciatori per tre partite

Mancini ha diramato la lista dei convocati dell’Italia che affronterà l’Estonia, la Polonia e la Bosnia: i nomi dei 41 azzurri.

Torna la sosta per gli impegni delle Nazionali. Tornano gli azzurri di Mancini in campo, senza il proprio CT che resterà in isolamento nel proprio domicilio a causa del Covid. L’Italia dovrà affrontare l’Estonia in amichevole, Polonia e Bosnia in Nations League.

Per queste tre sfide in sette giorni, dall’11 novembre al 18, il Commissario Tecnico ha scelto di convocare ben 41 calciatori. In questo lunga lista figurano anche nomi nuovi.

Italia, convocati 41 azzurri: i nomi scelti da Mancini

Dall’ultima lista dei convocati dell’Italia, rientrano i 3 calciatori del Napoli, punti fermi della Nazionale di Mancini. Esordiranno Pessina e Calabria, si rivedranno Criscito, Pellegri e Soriano. Presente anche Ciro Immobile, fermato dall’ASL di Roma a causa dei tamponi.

Di seguito, i 41 azzurri che affronteranno Estonia, Polonia e Bosnia:

Portieri: Cragno, Donnarumma, Meret, Sirigu;

Difensori: Acerbi, Biraghi, Bonucci, Calabria, Criscito, D’Ambrosio, Di Lorenzo, Palmieri, Florenzi, Mancini, Ogbonna, Pellegrini, Romagnoli, Spinazzola;

Centrocampisti: Barella, Castrovilli, Cristante, Gagliardini, Jorginho, Locatelli, Pellegrini Lorenzo, Pessina, Soriano, Tonali;

Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Caputo, Chiesa, El Shaarawy, Grifo, Immobile, Insigne, Kean, Lasagna, Orsolini, Pellegri.