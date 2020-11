Fiorentina, Iachini ha le ore contate: un ex pronto al ritorno

Commisso può esonerare il tecnico Iachini già nelle prossime ore: la Fiorentina potrebbe affidare la panchina ad un suo ex allenatore.

Il pareggio a reti bianche contro il Parma, prima della sosta, potrebbe esser stato deleterio per Iachini. L’allenatore della Fiorentina ha raccolto 8 punti in 7 giornate di Serie A: una delle peggiori partenze degli ultimi 25 anni. L’andamento deludente non sta convincendo la presidenza che sarebbe pronta ad esonerare il mister.

Quando giocano le Nazionali, è sempre un momento delicato per i tecnici in bilico. Questa è l’occasione per Commisso di fare i bilanci di un avvio negativo e di considerare un nuovo allenatore per la panchina della Viola.

Potrebbe interessarti anche >>> Italia, i convocati di Mancini: la lunga lista di 41 calciatori per tre partite

Fiorentina, Iachini verso l’esonero: Prandelli traghettatore

L’indiziato principale a fare da traghettatore almeno fino alla fine della stagione è Cesare Prandelli. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana non allena dall’estate scorsa. Il Genoa è stato l’ultimo club allenato, e riuscì a strappare la salvezza in extremis.

Prandelli ha lasciato un ottimo ricordo a Firenze, squadra con la quale ha raggiunto alti livelli anche in ambito europeo. E Commisso starebbe pensando proprio a lui per rilanciare la Fiorentina. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, nelle prossime ore Iachini potrebbe essere già esonerato, dunque per la settimana prossima la formazione Viola avrebbe un nuovo allenatore.

Potrebbe interessarti anche >>> Lazio, caos tamponi: nessuna comunicazione con l’ASL, guai in vista