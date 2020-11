Coppa Italia, le partite del quarto turno: date, orari e diretta tv

La Coppa Italia è giunta al quarto turno e regala qualche sfida molto interessante: ecco il programma degli orari delle partite.

La Lega Serie A ha annunciato il programma delle partite del quarto turno di Coppa Italia. Il turno precedente non ha visto grandi colpi di scena, a differenza dell’uscita del Benevento beffato dall’Empoli. La prossima fase comincerà e si concluderà in 3 giorni: dal 24 al 26 novembre, con tutte gare nella fascia oraria pomeridiana.

Coppa Italia: Sampdoria-Genoa, Udinese-Fiorentina, Cagliari-Verona, tutte le sfide del quarto turno

Tra le sfide più interessanti del quarto turno, c’è sicuramente il Derby di Genova. Mentre la Sampdoria ha battuto la Salernitana, il Genoa ha vinto contro il Catanzaro e si affronteranno in questa spettacolare stracittadina. Sarà il secondo derby del mese, dopo il pareggio in campionato del 1° novembre.

Altra gara che si prospetta di notevole livello è Cagliari-Hellas Verona. Entrambe sono in un ottimo stato di forma in Serie A e si giocheranno tutto in 90′ per accedere agli ottavi, dove una incontrerà l’Atalanta. Di seguito l’intero programma delle partite, con data e orario di trasmissione televisiva:

Spal-Monza: 24/11 ore 14.30 su Rai Sport

Empoli-Brescia: 25/11 ore 14.30 su Rai Sport

Parma-Cosenza: 25/11 ore 14.30 su Rai Play

Bologna-Spezia: 25/11 ore 17.30 su Rai Play

Cagliari-Hellas Verona: 25/11 ore 17.30 su Rai Play

Udinese-Fiorentina: 25/11 ore 17.30 su Rai 2

Torino-Virtus Entella: 26/11 ore 14.00 su Rai Sport

Sampdoria-Genoa: 26/11 ore 17.00 su Rai 2

