Neymar, il PSG propone il rinnovo: i termini dell’offerta

Il PSG e Neymar negoziano il rinnovo del contratto: il brasiliano vuole proseguire il progetto con il club parigino per riuscire a vincere tutto in Europa e nel Mondo.

O’Ney è la stella del PSG e la società non vorrebbe privarsene. Il contratto del brasiliano scadrà nel 2022, come quello di un altro nome illustre come Mbappé. Il direttore sportivo del club parigino ha annunciato in una diretta social che i rinnovi di entrambi sono in fase di negoziazione, ma con Neymar si è a buon punto.

Neymar, il PSG negozia il rinnovo: 5 anni e stipendio attuale

Il Paris Saint-Germain avrebbe già avanzato una proposta al suo campione brasiliano. Il numero 10 non vuole tagli sullo stipendio e il club vuole accontentarlo. Secondo quanto riporta ESPN, a Neymar è stato offerto un rinnovo di altri 5 anni con il salario attuale, che equivale a circa 32 milioni di euro.

Il ds Leonardo ha voluto precisare che in questo periodo di crisi la società non può permettersi grandi spese. Tuttavia, appare centrale il ruolo di Neymar nel progetto del PSG, che non ridurrà il suo alto stipendio. Le parti sono vicine ad un accordo e lo stesso giocatore sarebbe propenso ad accettare. L’obiettivo dell’attaccante è quello di vincere tutto da vero protagonista, dopo il triplete raggiunto ai tempi del Barcellona.

