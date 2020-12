Lazio-Napoli, Immobile: ora o mai più. Il bilancio dell’attaccante

Ciro Immobile incontrerà ancora una volta il Napoli con il quale non ha un bilancio felice: i numeri dell’attaccante della Lazio.

Negli ultimi anni non c’è stato un confronto equo tra Lazio e Napoli. Le ultime 10 sfide di Serie A hanno visto gli azzurri trionfare 8 volte, mentre i biancocelesti hanno vinto solo lo scorso anno in un’occasione. Un bilancio decisamente negativo che la squadra capitolina vuole provare ad invertire.

Il capitano e il bomber della Lazio, forse, sentirà questa gara più delle altre. Ciro Immobile è di Torre Annunziata, un comune di Napoli. Contro il club dei suoi conterranei ha un trend disastroso e raramente è riuscito a fare la differenza. Questa volta, però, gli azzurri avranno alcune assenze pesanti: Mertens, Osimhen e Insigne.

Immobile, raro protagonista contro il Napoli: la Lazio ha bisogno dei suoi gol

L’attaccante biancoceste ha giocato 14 volte contro il Napoli tra Coppa Italia e Serie A, con le diverse maglie indossata nel corso della sua carriera. E’ riuscito a vincere solo due partite, di cui solo una da vero protagonista: lo scorso gennaio ha siglato l’unica rete della gara, portando a casa i tre punti. Ciro Immobile segna al Napoli da 4 partite di campionato consecutive e gli occhi saranno puntati ancora tutti su di lui.

Questa volta non ci sarà il simpatico incontro tra Lorenzo e Ciro, due amici e capitani dei rispettivi club. I due hanno trascorso un’intera stagione in Serie B con il Pescara, dove sono sbocciati. Poi le strade si sono divise, ma hanno ancora in comune la maglia dell’Italia. Sono pilastri della Nazionale italiana, sul quale il ct Mancini farà affidamento all’europeo della prossima estate.

La Lazio avrà bisogno dei gol pesanti del suo numero 17 per quest’incontro di campionato contro il Napoli. La squadra è impantanata a metà classifica e una sconfitta o un pareggio l’allontanerebbe ulteriormente dal gruppo di testa. Serviranno i gol di Immobile, servirà una prestazione solida contro gli azzurri feriti dalla sconfitta contro l’Inter e senza due leader indiscussi del reparto offensivo. Sarà una grande occasione per la Lazio per invertire un trend negativo che va avanti da troppo tempo. Il peso dell’attacco è ancora affidato ad Immobile.