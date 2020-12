Klopp allenatore dell’anno, Mourinho non ci sta: chi meritava il premio

Mourinho ha espresso il suo disappunto sul premio di miglior allenatore dell’anno assegnato a Klopp: a chi avrebbe consegnato il riconoscimento lo Special One.

José Mourinho è tanto apprezzato, quanto odiato per la sua schiettezza. Lo Special One non ha peli sulla lingua e quando le cose non gli stanno bene, lo fa notare. E lo fa sempre nel suo stile, sarcastico e pungente.

Ancora una volta, l’allenatore del Tottenham (recentemente sconfitto dal Liverpool in campionato) ha voluto esporre il proprio pensiero in merito al premio miglior allenatore dell’anno assegnato dalla FIFA. Jurgen Klopp ha ricevuto questo riconoscimento per il 2020, ma Mourinho non ci sta.

Mourinho stuzzica Klopp: “Povero Flick. Ha vinto solo cinque titoli…”

Il tecnico portoghese ha commentato il recente annuncio della FIFA che ha assegnato il premio miglior allenatore dell’anno a Jurgen Klopp perché ha riportato il titolo inglese a Liverpool. Tuttavia, la scelta ha fatto parecchio discutere perché c’è chi in ambito europeo ha fatto molto meglio.

Infatti, Mourinho ha espresso il suo disappunto senza citare il suo collega di Premier League: “Flick ha vinto “solo” cinque trofei – dice con tono sarcastico José – Forse deve trovare due o tre tornei da vincere per meritarsi il premio. Povero Flick“. Infatti, il tecnico tedesco è riuscito a vincere tutto con il Bayern Monaco: Bundesliga, coppa nazionale, Champions, Supercoppa Uefa e Supercoppa tedesca. Per completare con successo la stagione 2019/2020 gli manca il mondiale per club, che si disputerà in Qatar il prossimo febbraio.