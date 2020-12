Gosens, gol speciale in Atalanta-Roma: il record in Serie A

Robin Gosens ha segnato il gol della rimonta in Atalanta-Roma, ma soprattutto ha raggiunto un record per la Serie A.

Al Gewiss Stadium va in scena la gara tra Atalanta e Roma che rispetta le attese per lo spettacolo offerto. Due squadre che non si tirano indietro e che hanno dei reparti offensivi di estremo valore.

La Roma passa subito in vantaggio con Edin Dzeko, che in area di rigore non perdona. Il dominio giallorosso continua, ma la squadra di Fonseca non trova la rete del raddoppio. Spinazzola va vicinissimo al 2-0 con una splendida conclusione, ma trova solo il palo esterno. Tuttavia, nel secondo tempo cambia la musica e arriva una clamorosa rimonta dell’Atalanta. Ma soprattutto arriva la rete record in Serie A.

Atalanta-Roma, Gosens segna il 400° gol in Serie A

Nella ripresa al 59′ segna Duvan Zapata. Dieci minuti più tardi arriva la rete numero 400 di questo campionato di Serie A: cross dalla destra di Ilicic e stacco perentorio di Gosens che anticipa tutti.L’esterno dell’Atalanta è tra gli esterni più prolifici d’Europa. La scorsa stagione ha siglato 10 marcature in stagione. Ora invece, ha raggiunto 4 gol ma ha ancora diverse partite per raggiungere il record o addirittura superarlo.

Poco più tardi, è arrivato anche il gol di Muriel che quindi segna la 401esima rete dell’attuale campionato. E infine, la partita è terminata 4-1 con il gol di Ilicic al 85′.