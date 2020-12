Leao, gol da record in Sassuolo-Milan: il più veloce della Serie A. La top 5

Leao ha sbloccato Sassuolo-Milan dopo sei secondi. E’ il gol più veloce nella storia della Serie A. La top 5

Sassuolo-Milan è iniziata col botto. Leao ha segnato dopo secondi. E’ il gol più veloce nella storia della Serie A. Lo segna dopo sei secondi Rafael Leao, che diventa il sesto marcatore del Milan nato dopo il primo gennaio 1999 in questo campionato. Nella lista, figurano Kalulu, Hauge, Díaz, Leão e Saelemaekers.

Tutte le ultime nove reti del Milan in campionato erano state segnate da centrocampisti (quattro) o difensori (cinque), l’ultimo gol di un attaccante rossonero in Serie A risaliva al 22 novembre: l’aveva segnata Ibrahimovic contro il Napoli.

La precocità è il marchio del match. Pioli, senza Ibrahimovic e Rebic, schiera la seconda formazione più giovane da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05). L’età media dei titolari dei rossoneri è infatti di 22 anni e 313 giorni.

Leao gol più veloce della Serie A: la top 5

Leao batte così il precedente primato di Paolo Poggi. L’attaccante veneziano andò in rete in poco meno di otto secondi su assist di Dario Hubner in un Fiorentina-Piacenza giocato il 2 dicembre 2001.

Scala al terzo posto la rete di Marco Branca in Fiorentina-Udinese. Allora centravanti dei bianconeri, firmò il gol del vantaggio in nove secondi il 10 gennaio 1993.

Quarto diventa il gol di Gianfranco Matteoli in Inter-Cesena del 27 novembre 1988. Quinta la rete di Tullio Ghersetich dopo dieci secondi della sfida Fiorentina-Como del 1953.