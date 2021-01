Derby di Manchester, Aguero per il record: United-City vale la finale di coppa

Manchester United e Manchester City si affrontano in semifinale di coppa di Lega: da oltre un secolo si danno battaglia sul campo e non sarà mai un derby qualunque.

Questa sera va in scena una delle partite più attese in Inghilterra: il derby di Manchester. Al “Teatro dei sogni” lo United ospita il City per la semifinale di Coppa di Lega. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento positivo della stagione in stagione, ma la squadra di Guardiola deve fare i conti con alcune assenze. Infatti, il gruppo è stato colpito da alcuni casi Covid e l’allenatore catalano ha qualche difficoltà di formazione. Saranno assenti Gabriel Jesus, Kyle Walker e Ferran Torres, Scott Carson e Cole Palmer positivi al Coronavirus, Aguero non è al 100% e il tecnico non sa se mettere Sterling o Bernardo Silva come centravanti. Ma l’attaccante inglese ha un problema contro lo United: in più di 20 presenze non ha mai segnato ai Red Devils.

La vincente di questa sera affronterà il Tottenham in finale. La squadra di Mourinho ha vinto 2-0 contro il Brentford, che milita nella Championship. L’ultimo atto della Carabao Cup si terrà a Wembley il 25 aprile.

Potrebbe interessarti anche >>> Nazionale, i 110 anni della maglia azzurra: storia e curiosità



Derby di Manchester, il City insegue lo United: Aguero minaccia Rooney

Sarà il 184° derby di Manchester. Il primo incontro ufficiale si giocò il 3 novembre del 1894, con una sontuosa vittoria per 5-2 in favore del Newton Heath, che solo qualche anno più tardi cambiò in nome in United. Una rivalità storica intercorre tra le due compagini inglesi, che hanno vissuto periodi gloriosi e cupi. Nel periodo tra le due guerre mondiali, il City era più blasonato. Invece, nel dopoguerra la storia si è capovolta, fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui la Manchester blu ha ricominciato a ricoprire ruoli al vertice delle competizioni inglesi.

Storicamente, i Red Devils hanno vinto più derby. Il bilancio segna 76 vittorie per lo United, 54 per il City e 53 partite terminate in pareggio. Anche il miglior marcatore appartiene ai Diavoli Rossi: Wayne Rooney è il calciatore ad aver segnato più gol in questa sfida, con ben 11 reti. Tuttavia, Sergio Aguero potrebbe eguagliarlo o addirittura scavalcarlo, dato che è ancora in attività ed è a 9 marcature.

Lo scorso anno le due squadre si sono affrontate quattro volte. A gennaio disputarono le due semifinali di Coppa di Lega (quest’anno partita secca) che videro passare il turno il Manchester City, la quale vinse all’andata 1-3 e perse al ritorno 0-1. Poco prima del lockdown, lo United si prese la sua vendetta battendola 2-0 in Premier League. L’ultimo derby di Manchester si è tenuto all’Old Trafford ed è terminato 0-0.

Guardiola vorrà difendere il titolo della Carabao conquistato lo scorso anno, ma sarà dura con un Manchester United così in forma. La squadra di Solskjaer non perde da un mese, ed è attualmente al secondo posto in Premier League, trascinata dalla grande rivelazione Bruno Fernandes.