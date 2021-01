Inter, le prossime mosse di Zhang: parla Marco Bellinazzo

Il presidente dell’Inter Zhang tratta con BC Partners. Non per una cessione della quota di maggioranza, secondo il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo

Il futuro del calcio è nelle media company. Il peso delle televisioni si vede anche nell’avvicinamento, svelato dal Sole 24 Ore, tra l’Inter e BC Partners. Si tratta di un fondo specializzato in acquisizioni e buyout che esiste dal 1986. L’obiettivo del fondo, quando decide di investire, è di raddoppiare il valore del brand nel giro di 4-5 anni.

BC partners, spiega il Sole 24 Ore, valuterebbe l’Inter tra 400 e 500 milioni di euro oltre il debito netto (altri 350-400 milioni). Suning, che possiede il 70% della società, non meno di 950 milioni.

Il dossier viene seguito in prima persona dal responsabile degli investimenti di BC Partners, il greco Nikos Stathopoulos. Si parla anche di una possibile cessione della società. Più probabile, almeno in una prima fase, un ingresso come socio di minoranza per formare, appunto, una grande media company in grado di potenziare il brand nerazzurro.

Leggi anche – Milan-Torino, Giampaolo contro il passato: in ballo il suo futuro

Inter, i piani di Suning secondo Marco Bellinazzo

Anche l’Inter, come tutto il calcio italiano, è in difficoltà economica per il protrarsi della pandemia con annessa chiusura degli stadi. A novembre, l’Inter si è accordata con i calciatori per differire a febbraio 2021 gli stipendi di luglio e agosto 2020. Ma il presidente cinese Zhang non dovrebbe abbandonare la proprietà del club, secondo il giornalista Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore.

“Se dovessero arrivare offerte realmente importanti, si potrebbe anche trattare una cessione” ha detto in esclusiva a Claudio Mancini di Calcio Today. “Al momento, però, Zhang non va sul mercato per cedere”.

Leggi – L’intervista completa su CalcioToday

Se il rapporto con BC Partners dovesse prendere forma anche come partnership, potrebbe avere conseguenze importanti. “Si tratta di uno dei maggiori investitori al mondo” ha infatti spiegato Bellinazzo. Dunque decisamente solido.