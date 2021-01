Neymar, la provocazione di Gonzalez: “Sei l’ombra di Pelè”

Il PSG trionfa contro il Marsiglia e vince la Supercoppa di Francia, ma fuori dal campo Neymar ed Alvaro Gonzalez danno spettacolo: il battibecco sui social.

La Supercoppa di Francia è andata al PSG. Il Marsiglia di Villas Boas non è riuscito ad interrompere il dominio dei parigini, all’ottavo titolo consecutivo. Ci ha provato Payet ad accorciare le distanze all’89’ minuto, ma era ormai troppo tardi. Dunque, Pochettino alza il primo trofeo francese, grazie alle reti di Icardi e Neymar.

Quello tra Paris Saint-Germain e Marsiglia non è stato un match qualunque. Le due squadre si sono già sfidate in campionato a settembre e sono scattate scintille tra i calciatori. All’epoca dei fatti, Neymar ed Alvaro Gonzalez battibeccarono in campo e fuori perché il brasiliano accusò lo spagnolo di essere razzista. Mesi dopo, un nuovo capitolo. I due al termine della Supercoppa, si sono punzecchiati sui social.

Potrebbe interessarti anche >>> Cristiano Ronaldo, il messaggio social che scatena i tifosi della Juventus



Neymar e Gonzalez, provocazioni e offese sui social

Il fantasista del PSG, per festeggiare sui social, ha postato una foto in cui ha provocato il suo avversario: “Alvaro, Re di cosa?“. Non si è fatta attendere la risposta del difensore del Marsiglia, il quale ha replicato: “I miei genitori mi hanno insegnato a gettare la spazzatura“, con tanto di immagine di un contrasto corpo a corpo con Neymar.

Il brasiliano, non contento, ha risposto sarcasticamente: “E si sono dimenticati di insegnarti a vincere i titoli“.E Alvaro ha attaccato postando la foto di Pelé con tre Coppe del Mondo: “L’eterna ombra del re“. Infine, il numero dieci parigino ha concluso il dibattito acceso su Twitter: “E tu sei quella mia (ombra ndr)! Sei famoso grazie a me… di nulla fenomeno!”

Mes parents m’ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez L’OM toujours💙 pic.twitter.com/wmJGbHTByQ — Álvaro González (@AlvaroGonzalez_) January 13, 2021