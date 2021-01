Melissa Satta, il lato B è mozzafiato: il video in intimo incanta i fan

Melissa Satta incantevole nel suo shooting postato sui social: i fan incantati dalla bellezza della modella.

La stupenda modella sarda ha da poco rotto i rapporti con il suo partner. Melissa Satta e Kevin Prince Boateng hanno provato a rilanciare la loro relazione nell’estate 2019. Tuttavia, dopo appena un anno e mezzo e poco prima di Natale, i due hanno ufficializzato la separazione definitiva.

Non sono mancati i rumors sul conto di Melissa e un presunto nuovo flirt, ma lei stesso ha smentito categoricamente. Attualmente, quindi la modella italiana è concentrata nel mondo del lavoro e infatti ha postato sui social lo shooting al quale ha preso parte.

Leggi anche >>> Madalina Ghenea, lato B da urlo: il video dell’allenamento sensuale

Melissa Satta, fisico da urlo: il video dello shooting

La showgirl sarda ha incantato i suoi followers grazie al post pubblicato sul suo account Instagram. La Satta ha collaborato per uno shooting e il risultato è spettacolare. Il fisico da urlo della modella ha fatto breccia nei cuori dei suoi ammiratori, che in poco tempo hanno riempito di like il video. In primo piano, il suo tonico lato B esaltato dalla posa assunta da Melissa, intenta a farsi fotografare per il progetto a cui lavora. E come non essere affascinati dal suo sguardo così seducente? Insomma, la Satta ha colpito ancora.