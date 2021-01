Madalina Ghenea, lato B da urlo: il video dell’allenamento sensuale

Madalina Ghenea ruba la scena sui social grazie all’allenamento postato sui social: fan esaltati dal video della modella.

La stupenda attrice e modella rumena è finita sotto la lente mediatica a causa del presunto flirt con Nicolò Zaniolo. Madalina Ghenea, nei primi giorni del 2021, smentì i rumors tramite i suoi legali e il suo profilo social, eppure è stata ugualmente attaccata dai familiari del giocatore della Roma. Al momento, la bellissima Ghenea non è fidanzata e sembra non abbia intenzione di legarsi ad un impegno serio.

Intanto, infiamma il suo profilo social grazie ai suoi post che condivide quotidianamente. Quest’oggi ha svolto un allenamento intenso che non è passato inosservato ai suoi follower.

Madalina Ghenea, l’allenamento esalta i fan: il video

Fa il boom di like in pochissime ore Madalina grazie al suo video postato sull’account Instagram. Indumenti ginnici ed elastici, guanti per sollevare i pesi e attrezzi per l’allenamento giornaliero: il kit necessario ed indispensabile per effettuare un giusto allenamento giornaliero. Il tutto impreziosito dalla presenza della bellissima Madalina. Ai fan non passa nulla inosservato, e le immagini fanno letteralmente impazzire i suoi ammiratori.