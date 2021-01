Sara Croce, stupenda in lingerie: la foto lascia senza parole

La bellissima e giovane modella italiana Sara Croce conquista i cuori di tutti i followers con uno scatto ammaliante: la posa in intimo postata sui social.

Sara Croce, la giovane modella lombarda, infiamma il suo account social con una foto a dir poco favolosa. Famosa per esser diventata la “Madre Natura” del programma Ciao Darwin, condotto da Bonolis. Ha proseguito la sua carriera su “Avanti un altro”, sempre con la conduzione dello stesso presentatore. Tuttavia, la sua carriera da modella è cominciata ben presto a 19 anni, partecipando a Miss Italia, senza però trovare molta fortuna.

Attualmente, Sara è fidanzata ufficialmente con il portiere del Bari Gianmarco Fiory, ma in passato è stata accostata dalle riviste al famosissimo dj Andrea Damante. Ormai, è storia passata. La modella di Garlasco guarda avanti e prosegue la sua carriera professionale tra tv e shooting.

Sara Croce, conquista i fan in intimo: la foto

Come qualcuno ha scritto tra i commenti del post su Instagram: “Senza parole“. Già, la modella classe 1998 lascia senza fiato per la sua bellezza disarmante. Sara Croce magnifica in intimo, si presta ad uno scatto che conquista i suoi follower in pochissime ore. Il suo post, infatti, supera subito i 50mila likes e conquista centinaia di interazioni.