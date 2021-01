La nostra scommessa, i consigli e i pronostici del 31 gennaio. Occhi puntati in Serie A, mentre in Spagna il Barcellona deve vincere e in Premier League ci sono sfide interessanti. La nostra sestina per provare a sbancare.

Giornata ricca di potenziali gol la ventesima di Serie A. In Napoli dopo la goleada in Coppa Italia, deve cercare un successo cosi come la Roma, che prova ad allontanare le recenti polemiche ma dovrà vedersela contro un coriaceo Verona. Occhi puntati pure sulla Liga. L’Atletico Madrid in casa del Cadice cerca un successo ma la quota non convince per una vittoria esterna, meglio non inserire la partita nella nostra scommessa. Più semplice puntare sul Barcellona, che dovrà approfittare della sconfitta casalinga del Real Madrid. I pronostici sono tutti a favore dei catalani.

In Inghilterra non mancano gli scontri affascinanti e le potenziali partite da segno “Gol”. Meno scontate del previsto le gare esterne del Liverpool e del Tottenham. I Reds devono vincere dopo una serie di uscite in chiaroscuro. Stesso discorso per gli uomini di Mourinho, che però fuori casa non sempre riescono con facilità a portare a casa il bottino pieno. Il nostro consiglio è di riflettere bene su questi due match.

La scommessa, i nostri pronostici: sei partite per tentare il colpo

Partiamo dal Napoli, che contro un Parma in difficoltà deve vincere e rimettersi in marcia dopo qualche gara non del tutto convincente. La quota che si aggira intorno a 1,35 piace molto per una gara che potrebbe avere un esito scontato. La scegliamo con certezza per la nostra scommessa. Atalanta e Lazio segnano molto. Lo hanno dimostrato in Coppa Italia e potrebbe arrivare il remake della gara infrasettimanale. Ci piace il segno gol. Sempre in Serie A la Roma cerca una vittoria interna contro un Verona che però è capace di stupire. Ci cauteliamo con una combo, e il segno 1x e Over 1,5 a 1,40 stuzzica. Azzardiamo anche il segno gol in Spezia-Udinese. Gli uomini di Italiano trovano facilmente la via del gol ma si scoprono molto. Un gol a testa almeno ci sembra plausibile.

Andiamo all’estero. Il Leicester ospita il Leeds. La squadra di casa fra le mura amiche sembra difficile da battere, ma Bielsa è maestro nei blitz esterni e il suo modulo spregiudicato potrebbe dar vita ad un match ricco di gol. La quota in combo 1x più gol a 1,82 vale la pena di essere presa in considerazione. Chiudiamo con il successo interno del Barcellona. A 1,42 può essere inserito nella nostra sestina.

I nostri consigli e i pronostici per la scommessa del 31 gennaio:

ATALANTA-LAZIO Gol

SPEZIA-UDINESE Gol

NAPOLI-PARMA 1

ROMA-VERONA 1X E over 1,5

LEICESTER-LEEDS 1X e Gol

BARCELLONA-ATHLETIC BILBAO 1

Il moltiplicatore segna una quota di 12 circa.