Roma: Dzeko sempre più ai margini, Gombar pronto al nuovo ruolo

La dirigenza della Roma deve affrontare due situazioni scomode: il caso Dzeko e il reintegro di Gombar, l’ex team manager.

Momenti difficili per la società giallorossa. Friedkin, il nuovo presidente statunitense della Roma, deve affrontare una gatta da pelare di un certo peso. Infatti, Edin Dzeko non è stato ancora reintegrato nel gruppo squadra.

A quanto pare, nell’allenamento pomeridiano di ieri a Trigoria il bosniaco avrebbe chiesto al suo allenatore di poter svolgere la seduta con i suoi compagni. Da Fonseca è arrivato un “no” deciso, che potrebbe compromettere definitivamente il rapporto con l’attaccante. Dzeko rischia di perdere a tutti gli effetti anche la fascia da capitano, al momento affidata a Pellegrini. Dunque, il numero 9 della Roma potrebbe essere ceduto negli ultimi giorni di mercato, il quale terminerà il 1 febbraio.

Intanto, mentre per Edin non ci sono possibilità di reintegro, l’ex team manager – protagonista dell’errore nelle sostituzioni in Coppa Italia – potrebbe tornare e svolgere un nuovo ruolo nella società giallorossa.

Leggi anche >>> Caso Ibrahimovic, il Codacons avvisa la Rai: presenza a Sanremo in bilico



Roma, Gombar può tornare: il possibile nuovo ruolo

Secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, Gianluca Gombar può essere nuovamente assunto per ricoprire un ruolo diverso. E’ stato allontanato dopo il grave errore dei sei cambi in Coppa Italia contro lo Spezia, e la squadra ha tentato in tutti i modi di convincere i dirigenti a non licenziarlo.

A quanto pare, Gombar non rientrerà come team manager bensì avrà nuove mansioni nel Roma Cares, la Onlus del club giallorosso. Gianluca ha lavorato diversi anni nella società giallorossa prima nel settore amministrativo, poi nel ruolo di team manager della Primavera. Non è ancora ufficiale il suo ritorno, e se avverrà sarà in assoluto silenzio mediatico.