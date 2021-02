Manchester United, nove gol al Southampton: eguagliato un record

Il Manchester United dilaga contro il Southampton e mette a referto un sontuoso 9-0: eguagliato il record.

Dopo un paio di risultati non soddisfacenti (una sconfitta e un pareggio), il Manchester United torna a vincere nel migliore dei modi. I Red Devils sono in corsa per il titolo nazionale e rincorrono attualmente i loro cugini, i Citizens, i quali hanno gli stessi punti ma due partite da recuperare.

Manchester United-Southampton 9-0

All’Old Trafford non c’è praticamente storia. Il Manchester United vince 9-0 contro il Southampton, ma la partita si mette a favore dei padroni di casa sin da subito. Infatti, Jankewitz si fa espellere al 2′ minuto per un intervento pericoloso. Poi comincia la goleada. Al 18′ sblocca Wan-Bissaka; poco dopo tocca a Rashford e al 34′ Bednarek si fa autogol. Cavani chiude i conti già a fine primo tempo con uno stacco di testa. Le squadre vanno a riposo sul 4-0 e con una disparità numerica.

Il Manchester United non alza il freno a mano nella seconda frazione di gara. Martial fa il quinto gol; al 71′ McTominay segna dalla distanza e sul finale i diavoli si scatenano. Prima Fernandes su rigore, poi Martial fa 8-0 e infine James fa il definitivo 9-0. Nel frattempo, Bednaker si fa espellere, lasciando i suoi in 9 uomini negli ultimi 5 minuti.

Manchester eguagliato il record

Grazie a questa sontuosa vittoria, la squadra di Solskjaer ha eguagliato un suo stesso primato. Infatti, il Manchester già nel 1995 contro l’Ispwich Town mise a segno 9 reti senza subirne neanche uno al ‘Teatro dei sogni’. E con lo stesso risultato, i Red Devils hanno battuto il Southampton. Dunque, il club ha registrato per la seconda volta il record di vittoria in casa con la differenza reti maggiore in Premier League.

E’ curioso notare che il Southampton abbia preso nove gol anche contro il Leicester nel 2019, ma in casa propria. In quel caso, i Foxes hanno registrato la vittoria più larga in Premier League in trasferta.