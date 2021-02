Diletta Leotta, Can Yaman esce allo scoperto: la foto non lascia dubbi

Diletta Leotta e Can Yaman, la coppia del momento: l’attore esce allo scoperto con una foto.

Per giorni sono stati protagonisti di pagine di gossip. Diletta Leotta è stata per mesi con Daniele Scardina, pugile meglio conosciuto come King Toretto. Ormai, da tempo la conduttrice di DAZN ha rotto i rapporti con il suo ex e nel frattempo avrebbe conosciuto un nuovo “amore”.

Can Yaman è un famoso attore turco, oramai sbarcato anche sulla tv italiana grazie al successo delle serie televisive e dei film prodotti ad Istanbul, ma che hanno conquistato il cuore degli italiani. Ed evidentemente il nuovo Sandokan – l’artista vestirà il ruolo del pirata ideato da Salgari – ha conquistato specialmente un cuore…quello di Diletta.

Diletta Leotta e Can Yaman: la coppia pericolosa

Le voci si rincorrono da settimane. Una quindicina di giorni fa, quando la stupenda presentatrice si trovava a Napoli per seguire il match casalingo degli azzurri contro la Fiorentina, l’attore turco aveva postato una storia su Instagram con una canzone dedicata alla città campana. Un indizio social che oggi ottiene conferma dallo stesso Can.

Infatti, Yaman ha pubblicato una foto sul suo profilo assieme alla bella Leotta. I due avrebbero passato una giornata al poligono, infatti entrambi indossano delle cuffie, l’attore possiede una pistola e la conduttrice il bersaglio. Un immagine dal quale c’è poco da interpretare. “La coppia pericolosa“- come scrive Can in italiano – sarà sotto i riflettori per lungo tempo.