Dopo Ghoulam anche Koulibaly è positivo al Covid in casa Napoli. La conferma arriva dalla società partenopea che lo ha comunicato pochi minuti fa. Il difensore è in isolamento ma sta bene.

Brutte notizie per il Napoli, che dopo Ghoulam registra un altro calciatore positivo al Covid. Si tratta di Kalidou Koulibaly, che dopo il giro di tamponi odierno dovrà rispettare un periodo di isolamento. E’ il secondo caso in meno di 24 ore per i partenopei, e la situazione inizia a diventare preoccupante. Domani Gattuto, contro il Genoa, sarà in emergenza in difesa, e si va verso la scelta di Manolas e Maksimovic per comporre la linea centrale.

Ecco il comunicato del club partenopeo: “Dopo i tamponi effettuati questa mattina, Kalidou Koulibaly è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”. (in aggiornamento)

Leggi anche: Napoli, Ghoulam positivo al Covid: sono tre i calciatori di Serie A in isolamento