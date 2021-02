Diletta Leotta, Myss Keta ed Elodie: la foto del cast di Celebrity Hunted

La regina dei campi di Serie A Diletta Leotta farà parte del cast di Celebrity Hunted 2: così insieme ai suoi amici del reality.

Dopo il grande successo del primo Celebrity Hunted, Amazon Prime ha deciso di riproporre la serie con altri personaggi celebri in fuga dagli investigatori. Lo scopo dei Vip che concorrono sarà quello non farsi beccare dagli agenti, e dovranno cercare di arrivare in un punto di arrivo scelto.

Per la nuova edizione del programma, tra i ricercati c’è la conduttrice di DAZN Diletta Leotta. Recentemente, ha quasi confermato le voci sulla relazione con Can Yaman, postando sui social una foto assieme all’attore turco. E quest’oggi, la stupenda presentatrice e regina dei campi di calcio di Serie A ha presentato l’intero cast con una foto sui social.

Diletta Leotta presenta il cast di Celebrity Hunted: la foto

La bella conduttrice siciliana ha postato la foto con gli altri partecipanti del reality di Amazon Prime. La bellissima Diletta, in totally black come i suoi compagni, con un sorriso smagliante mostra i volti dei ricercati di Celebrity Hunted. Sullo sfondo appare la stupenda cantante italiana Elodie. E al centro, invece, c’è l’affascinante e provocatoria Myss Keta, famosa rapper italiana. In questo cast, non manca la musica. Infatti, tra i concorrenti c’è anche Achille Lauro accompagnato dal suo chitarrista Boss Doms. Infine, da una parte l’incantevole volto iberico Vanessa Incontrada, dall’altra il sex simbol Stefano Accorsi.