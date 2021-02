Mondiale per club, il Tigres riceve un messaggio: la rivale è “disperata”

Il Tigres gioca contro il Bayern Monaco e può scrivere la storia: la finalista della Champions CONCACAF ha mandato un messaggio ai suoi rivali.

A pochi minuti dal calcio d’inizio tra Tigres e Bayern Monaco, valida per la finale del Mondiale per club, i social impazzano e la tensione è palpabile. La squadra messicana ha la grandissima opportunità di diventare la prima della CONCACAF a vincere ed alzare la Coppa del Mondo.

Certo, di fronte non c’è un avversario qualsiasi. Infatti, i bavaresi puntano al sesto trionfo stagionale, per eguagliare il risultato storico del Barcellona di Guardiola. Solo i blaugrana sono riusciti in un occasione a conquistare tutto ciò che era possibile vincere in un anno. Il Bayern dovrà prima “graffiare” il Tigres per riuscirci, e non sarà così semplice.

Intanto, in America sognano il trionfo della squadra messicana. Infatti, è arrivato il messaggio della finalista della Champions nord e centro americana, che augura la buona fortuna a Gignac e compagni. Ma lo fa a suo modo…

Mondiale per club, l’augurio del Los Angeles al Tigres

Poco prima di Natale, il Tigres ha affrontato il Los Angeles nella finale del torneo continentale. In quel caso, fu decisivo Gignac a siglare il 2-1 definitivo e spense i sogni degli statunitensi. Il club californiano ha voluto mandare un messaggio simpatico ai loro rivali, che giocano un’importante sfida e una grande opportunità per entrare nella storia.

Il Los Angeles ha utilizzato un simpatico meme che maschera la delusione per non aver fatto parte della rassegna tra le migliori al Mondo. E quel “Buena suerte” assume un significato poco scaramantico per il Tigres.