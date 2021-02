Müller positivo al Covid: salterà la finale del Mondiale per club

Müller è risultato positivo al tampone Covid e salterà la finale del Mondiale per club in programma alle ore 19 di oggi. Seguiranno controlli per verificare ulteriori stop ai calciatori.

Thomas Müller è risultato positivo al Covid ai controlli che precedono la finale del Mondiale per Club. Il forte centrocampista offensivo tedesco dovrà quindi rispettare la quarantena e rinunciare al match con il Tigres, che potrebbe portare i bavaresi a centrare un altro titolo dopo il triplete della passata stagione. La notizia ha un po’ scosso l’ambiente e già nelle prossime ore potrebbero essere effettuati nuovi test per escludere ulteriori contagi.

La gara, in programma alle ore di 19 di oggi, non dovrebbe però subire slittamenti, e i bavaresi stanno mettendo in moto la macchina organizzativa per il ritorno in patria dopo il match. Müller è infatti stato immediatamente isolato dal gruppo ma non filtrano ancora notizie sulle condizioni del calciatore, che non dovrebbe però avere particolari problemi. I suoi compagni scenderanno in campo oggi per superare i messicani ed entrare nella storia di un club che dopo aver dominato l’Europa vuole salire sul gradino più alto del mondo.

